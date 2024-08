Nicola Porcella reprueba actitud de Agustín Fernández en “La Casa de los Famosos México”

Agustín Fernández se suma a lista de celebridades que han recibido severas críticas por su actitud y comportamiento en “La Casa de los Famosos México”, algo ante lo que su amigo Nicola Porcella también se mostró en desacuerdo y considera que quedar nominado sería lio mejor para el modelo argentino. El actor lamentó los comentarios contra Gala Montes sobre su depresión, pues es algo que también lo afectó durante su estancia en el reality show.

Nicola Porcella reprueba actitud de Agustín Fernández

Nicola Porcella fue uno de los participantes favoritos en la primera temporada del reality show, su simpatía y amistad con Wendy Guevara lo llevaron a obtener el segundo lugar de la competencia. Aunque se consideraban que ocurriría lo mismo con Agustín Fernández al ser uno de sus grandes amigos, el modelo ha logrado decepcionar a los fanáticos que ahora exigen su salida por la actitud que ha tenido con algunos de sus compañeros, como Gala Montes.

“Varios se van a dar cuenta, les va a chocar la realidad acá afuera. Me gustaría que saliera nominado (Agustín), me gustaría que se dé cuenta de lo que está pasando. No sé si la está cagan** o no, es mi amigo, lo voy a defender siempre, de que no estoy a favor de las cosas que hace (…) Está rodeado de la gente incorrecta, rodearse de esa gente está retrocediendo todo lo que él pudo ganar en este tiempo”, dijo Nicola Porcella en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en YouTube.

El actor peruano se mostró confundido sobre la actitud de Fernández y señaló que lo mejor que podría pasarle podría ser la nominación, incluso, salir del programa debido a lo mucho que esto podría afectar su carrera como estaría ocurriendo con la conductora Mariana Echeverría: “No sé si le conviene seguir en ‘La Casa’ o no, puede sepultar tu carrera”.

Nicola Porcella lamenta comentarios contra Gala Montes

La actriz, de 24 años de edad, protagonizó una fuerte pelea con el influencer Adrián Marcelo, quien lanzó varios insultos en su contra mencionando su depresión como una forma de afectarla. Famosos se han pronunciado en contra y entre ellos Nicola Porcella, quien también visibilizó el tema mientras estuvo como habitante.

“No me gusta meterme en esas cosas, pero sí le choca a uno. El tema de la depresión es complicado porque le están diciendo que ‘no puede hacer algunos trabajos’, está fuera de lugar. No estoy en contra de Adrián, no estoy a favor de lo que está pasando”, dijo el también modelo peruano que se mostró molesto con Agustín Fernández por no intervenir pese a que sabe lo que está pasando.