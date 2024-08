"Capi" Pérez se declara "team mar" en plena transmisión de "Venga la Alegría"

“Capi” Pérez ha dado de qué hablar más de una vez al no temer decir lo que piensa, aunque siempre con un toque de comedia y sumándose a las polémicas de redes sociales. Tal y como ocurrió en la transmisión de este lunes en “Venga la Alegría” cuando el conductor se declaró “team mar” haciendo referencia a “La Casa de los Famosos México” que es competencia directa de “La Academia”, reality show de la televisora a la que pertenece.

"Capi" Pérez se declara "team mar" en transmisión de "Venga la Alegría"

Durante este lunes en el matutino mostraron las críticas que recibía Mar Lara en la revisión de concierto en “La Academia”, momento en el que “Capi” Pérez externó su apoyo a la participante haciendo referencia al “team mar” de “La Casa de los Famosos”. Aunque fue silenciado de inmediato por algunos de sus compañeros y se retractó de inmediato, el momento se hizo viral en redes sociales donde fanáticos del programa lo apoyaron. Sigue leyendo:

“Mi mar, ¿escucharon? Mi mar, hombre, yo soy equipo mar la verdad porque tierra… ay, no, ¿verdad?”, dijo Pérez desatando risas entre algunos de los conductores. Internautas también aplaudieron la decisión del comediante y su irreverencia al momento de crear polémica: “Te amo” y “Yo también soy equipo mar en ‘La Academia’ y en LCDLF México”.

“Capi” Pérez exhibe competencia en LCDLF y “La Academia”

Esta no es la primera vez que el presentador hace referencia o interviene en la competencia, pues el pasado 21 de julio se estrenaron ambos reality shows de manera simultánea llevando a las televisoras a mostrar sus mejores estrategias para atrapar al público. Una de éstas fue realizar un reto en vivo en la cuenta de Instagram de Gomita y Ricardo Peralta, en la que la influencer perdió al tener la menor cantidad de personas viendo el video.

"Capi" Pérez interviene transmisión de Ricardo Peralta en LCDLF México. Foto: X

“Capi” Pérez aprovechó la euforia por “La Casa de los Famosos México” para entrar a la transmisión de Ricardo Peralta y captar espectadores: “Chiquis y Lolita Cortés se están agarrando a chingada***. Vayan a ver ‘La Academia’”. Fanáticos tomaron con humor el mensaje y reconocieron la habilidad del conductor para acaparar la atención hacia el otro programa.

Aunque las referencias del comediante no se detuvieron, pues la transmisión 24/7 de “La Academia” mostró el instante en el que “Capi” Pérez visita el foro del programa con uno de sus reconocidos personajes y le hace una broma a los participantes mencionando a los habitantes del otro reality show: “Vamos a ver qué reportes me dieron. Aquí tengo la lista. La lista dice, ahora verás: Gomita, Adrián Marcelo, no, esa es otra cosa”.