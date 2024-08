Nicola Porcella asegura que Shanik Berman salió de “La Casa de los Famosos México” porque “la gente no perdona la deslealtad”

La deslealtad le pasó factura a Shanik Berman porque la noche de ayer domingo 4 de agosto fue la segunda expulsada de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”. Al menos, para el actor y conductor Nicola Porcella así se resume la participación de la periodista mexicana de origen judío, razón por la que aseguró que se trató de una salida “bien merecida” porque fue el resultado de sus acciones.

El segundo finalista de la edición pasada del reality show abordó el tema al ser entrevistado por periodistas, quienes le pidieron su punto de vista acerca del programa en el que participa su amigo Agustín Fernández. Sin titubear, el actor peruano subrayó que la comunicadora “tiene el récord de ser la más amada en una semana y salir como una de las más odiadas en otra semana”.

Nicola Porcella también expresó que lamenta cómo se dio la salida de Shanik Berman, especialmente porque hasta el último momento estuvo en contra del equipo que la cuidó y sí fue honesto con ella. “Me duele todavía que al salir no se haya dado cuenta de la percepción de la gente”, puntualizó el exfutbolista peruano. “Está traicionando, traicionó, creo que al cuarto más leal (por el cuarto Mar) porque en el otro cuarto (por Tierra) se matan entre ellos. Se matan, entre ellos, hablan de todos”.

Shanik Berman abandonó el reality show la noche de ayer, domingo 4 de agosto. Foto: Instagram “La Casa de los Famosos México”.

Además, el conductor temporal del “Programa Hoy” destacó que a la periodista le llegó su momento, así que “se tenía que ir” porque ser desleal no es admisible. “La casa no perdona la deslealtad. La casa no te perdona eso, ni la gente”, enfatizó el actor de la obra de teatro “Aventurera”.

Aunque Nicola Porcella fue directo al hablar de la expulsión de Shanik Berman, igual expresó “me da pena porque, la verdad, yo sí, de verdad, le tenía mucha fe a Shanik en la casa”. De hecho, en la primera semana del programa tanto él como Wendy Guevara revelaron que apostaban por la periodista porque estaba haciendo contenido de manera natural y orgánica, lo que cambió cuando empezó a filtrarle información a Adrián Marcelo, líder del cuarto Tierra.