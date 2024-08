Corona Capital 2024: Jack White suplirá a Queens of The Stone Age en el festival

El Corona Capital sigue intentando dar la mejor experiencia a sus seguidores, pues la cancelación de la banda de Josh Homme hace unas semanas entristeció a algunos fans que esperaban ver a la banda el próximo domingo 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora la cuenta oficial del Corona Capital por fin ha anunciado al reemplazo de Queens Of The Stone Age, quienes eran la banda Headliner en ese fin de semana, por lo que ahora Jack White estará haciendo su regreso a México y al festival después de mucho tiempo.

Sigue leyendo:

¡Boletos al 2x1! Ticketmaster lanzará promoción Concert Week, ¿cuándo inicia? | FECHA

Corona Capital 2024: ¿por qué Queens of The Stone Age canceló su participación?

¿Quién es Jack White, el reemplazo de QTSA en el Corona Capital 2024?

Fue en las redes sociales del Corona Capital donde pudimos ver el nombre de Jack White como headliner de uno de los días más importantes del Corona Capital, pues, ese domingo 17 de noviembre compartirá escenario con Paul McCartney, Empire of the Sun, asi como Iggy Pop.

Con una increíble frase: “Démosle la bienvenida a un viejo amigo”, el Corona Capital le dio el saludo a uno de los guitarristas más importantes de toda una generación, pues Jack White es una de las leyendas del rock actuales y si no lo conoces, no te engañes seguro que has escuchado una canción de él.

Jack White es muy conocido por su banda "The White Stripes"/Créditos:@coronacapital

Puesto que Jack White tuvo su época dorada mientras hacía dúo junto a Meg White, con quien estuvo casado entre 1996 y el 2000 rockeando como “The White Stripes” creando himnos como “Seven Nation Army” y “The Hardest Button to Button” que son reconocidas da donde quiera que vayas.

Cabe destacar que Jack White regresa la Corona Capital luego de su última presentación en 2019 cuando vino junto a The Raconteurs, uno de sus tantos proyectos musicales, siendo su primera visita en el lejano 2014 cuando a pesar de la tormenta eléctrica y la lluvia nos regaló una presentación inolvidable.

El Corona Capital ha actualizado su cartel /Créditos:@coronacapital

¿Cuándo es el Corona Capital 2024?

El gran festival de música alternativa anglosajona estará iniciando el próximo viernes 15 al 17 de noviembre del 2024, en la ya conocida Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, cerrando con una leyenda como lo es el beatle definitivo Paul McCartney con una de sus presentaciones más esperadas.