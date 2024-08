Lucerito Mijares admite que le afectaron las burlas de Sofía Rivera Torres: “Estuvo duro”

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray recibieron fuertes críticas en redes sociales por burlarse de Lucerito Mijares, algo ante lo que la joven cantante se mostró tranquila y recibió una ola de apoyo tanto de sus fans como de otras celebridades. Sin embargo, a varios meses de lo ocurrido la hija de Lucero y Mijares admitió lo mucho que lograron afectarla los comentarios de los conductores.

Lucerito Mijares admite que le afectaron las burlas de Sofía Rivera Torres

Aunque Lucerito Mijares intentó mantenerse alejada de la polémica protegida por sus famosos padres, en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube no evitó ser cuestionada sobre los comentarios que Rivera Torres hizo y cómo es que se enteró de lo que había sucedido; además, se sinceró y reveló que sí logró afectarla aunque en aquel momento se mostró fuerte.

Lucerito Mijares admite que le afectaron las burlas de Sofía Rivera Torres. Foto: IG @luceromijaresoficial

“Fue un bombazo. Estaba en mi casa y de repente vi que era tendencia. Lo primero que pensé fue que estaba muy mal que el de prepa se meta con los de primaria, me llevan varios años. No los conozco, ni ellos a mí, en este medio si no hay comentarios malos no estas haciendo algo bien”, dijo la joven promesa del teatro musical sobre el primer impacto de la noticia.

Añadió: “Mis papás me han blindado muy bien, pero sí fue raro. No era como que fuera a mi cuarto a llorar. Estuvo duro y sí me importó un poco, pero afortunadamente fue a mí y no a alguien más que le pueda afectar porque esto puede llegar a cambiar la vida de alguien”.

¿Qué ocurrió con Sofía Rivera Torres y Lucerito Mijares?

Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y “El Estaca” hicieron comentarios sobre el físico de Lucerito Mijares durante un programa en vivo, esto desató críticas en su contra en redes sociales donde usuarios exigieron que fueran cancelados. Ante esto, los conductores se disculparon con la cantante, sin embargo, internautas no consideraron esto como algo sincero.

La cantante Lucero no dudó en defender a su hija y en su cuenta de X, antes Twitter, compartió un contundente mensaje: “Cancelados para siempre. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia; pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan”.