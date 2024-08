Fans de NCT rematan mercancía de Taeil tras acusaciones de abuso sexual

NCT, uno de los grupos de K-Pop más populares de los últimos años, se encuentra dentro de una fuerte polémica luego de que Taeil, ahora ex-miembro, fue acusado de abuso sexual. Aunque la empresa del grupo, SM Entertainment, lanzó un comunicado haciendo oficial su salida, los fans, quienes son conocidos como NCTzen, se encuentran sumamente decepcionados y preocupados por el futuro de la boyband.

"Recientemente nos enteramos de que Taeil ha sido acusado de un caso penal relacionado con delitos sexuales. Al reunir los hechos, nos dimos cuenta de la gravedad del caso y decidimos que ya no podía seguir siendo parte del grupo y, tras consultar con él, decidió dejar NCT", se lee en el comunicado de la empresa surcoreana.

La SM decidió sacarlo del grupo. (Créditos: X / SM)

En ese sentido, la mayoría de los fans de NCT han decidido dejar de seguir a Taeil en su cuenta de Instagram. Además, han escrito comentarios en apoyo a las víctimas. Por si fuera poco, muchos de ellos han comenzado a vender su mercancía, rematarla o quemarla.

Taeil tiene 30 años y se le acusa de crímenes sexuales. (Créditos: Facebook / NCT)

¿Fans de NTC rematan mercancía de Taeil?

Fans de todo el mundo han comenzado a vender mercancía de Taeil a precios muy bajos. En México, algunos NCTZen se encuentran regalando photocards, discos y hasta dolls del exmiembro de NTC. "Ya no lo quiero, llévenselo ya por favor", "No sé qué hacer con todo esto, ya no vale nada" y "Se los regalo, pero ya no lo quiero", fueron algunos de los comentarios en redes sociales, quienes las venden hasta por 10 pesos.

Fans rematan objetos de Taeil. (Créditos: Facebook / Marketplace)

Además, algunos han aprovechado para tirar toda la mercancía que tiene su rostro o quemarla, pues, aunque aún no han confirmado las acusaciones en su contra, muchos creen que realmente es culpable, ya que la SM Entertainment prefirió sacarlo del grupo. De hecho, todos los integrantes de NCT, a excepción de Yuta, han dejado de seguirlo en redes sociales.

Taeil se encuentra bajo una fuerte investigación. (Créditos: Facebook / NCT)

¿Quién es Taeil, excantante de NTC?

Moon Tae-il, conocido como Taeil, es un cantante de K-Pop surcoreano que ha ganado fama por ser una de las mejores voces dentro de NCT, grupo al que pertenecía. Además, se hizo famoso por formar parte de diferentes bandas sonoras de K-Dramas, siendo el más reciente "Stay By My Side" para "Missing Crown Prince".

Conocido por ser el mayor y la voz principal de NCT, Taeil, quien ahora tiene 30 años, siempre fue un ejemplo para sus compañeros, sobre todo para Haechan, quien más de una ocasión declaró su admiración por él. Sin embargo, tras las recientes acusaciones de abuso en su contra ha perdido el apoyo de sus compañeros y fans.

Taeil era el mayor de NTC. (Créditos: X / SM)

¿De qué acusan a Taeil, exmiembro de NCT?

Recientemente se confirmó que Taeil era sospechoso de haber cometido delitos sexuales desde el pasado mes de junio. De acuerdo con policía de Seúl Bangbae, fue una mujer adulta quien denunció al cantante, quien ha sido investigado desde entonces. Hasta el momento, esto es lo único que ha sido confirmado por las autoridades, pero en redes sociales ha brotado mucha información no confirmada al respecto.

