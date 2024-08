Carlos Rivera aparece con su hijo León y recuerda a su padre a dos años de su muerte

El cantante Carlos Rivera ha compartido un emotivo tributo en redes sociales que ha conmovido a sus seguidores y colegas. En una reciente publicación en Instagram, el intérprete de éxitos como “Te esperaba” y “100 años” apareció junto a su hijo León, recordando la memoria de su padre, el señor José Gonzalo Rivera Ramírez, quien un día como hoy, pero de 2022, perdió la vida.

Cabe recordar que para Carlos Rivera, la muerte de su padre marcó un antes y un después en su vida, pues esta perdida fue tan dolorosa para él que incluso llegó a pensar en dejar de cantar, así lo reveló el mismo ex académico en una entrevista.

La muerte de su padre, para Carlos fue algo muy doloroso.

Foto: IG @carlosrivera

Fue la noche de este martes 27 de agosto cuando Carlos Rivera compartió una emotiva fotografía en sus redes sociales en donde aparece él cargando al pequeño León, ambos están frente a un altar de muertos, en una conmovedora demostración de cariño y recuerdo hacia su difunto padre, José Gonzalo Rivera Ramírez.

La emotiva fotografía fue publicada tan solo unas horas antes de que se cumplieran dos años del fallecimiento del patriarca de la familia Rivera, quien falleció el 28 de agosto de 2022 a causa de un infarto fulminante, hecho que destrozó a Carlos Rivera.

A 2 años de la muerte de su padre, lo recuerda ahora en compañía de su pequeño León.

Foto: IG @carlosrivera

En la fotografía, que ha captado la atención de numerosos seguidores, se observa un altar adornado con flores y una imagen de José Gonzalo, acompañado de la leyenda “Recuérdame”, una referencia al famoso tema de la película “Coco” de Disney, mismo que es interpretado por Carlos Rivera. Acompañando la imagen, el cantante escribió un mensaje lleno de amor y tristeza por la ausencia de su padre,

Carlos dedicó unas palabras a su papá.

Foto: IG @carlosrivera

La publicación no tardó en recibir una avalancha de apoyo de amigos y colegas, quienes ofrecieron palabras de consuelo al cantante en este significativo día. Famosos de TV Azteca, como los conductores de Ventaneando y Venga la Alegría, expresaron su solidaridad. Linet Puente le envió un emotivo mensaje: "Abrazo grande hasta el cielo amigo querido," mientras que Ismael Zhu publicó: "Te abrazo fuerte, Carlos." Este respaldo público refleja la conexión genuina que Rivera mantiene con su entorno profesional y personal, evidenciando que no está solo en su duelo.

El fallecimiento de José Gonzalo fue un golpe devastador para Carlos Rivera, quien en aquel momento se encontraba en España. En una entrevista con Pati Chapoy, el artista reveló la magnitud de su dolor. Describió el momento como "la pesadilla más grande," donde las emociones lo abrumaron y le impidieron comunicarse adecuadamente. Su hermana, quien le notificó el trágico suceso, tuvo que intervenir, y Rivera se quedó sin palabras, luchando con la incomprensión y la tristeza. La noticia fue un golpe duro, especialmente porque, a pesar de su Parkinson, su padre había estado relativamente estable.

"Fue la pesadilla más grande… me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía ‘necesito ver a mi papá’... fueron las horas más difíciles y duras", contó Carlos Rivera