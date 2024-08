"Ya no toleraba su presencia": Paul Stanley revela quiso golpear a Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

El conductor Paul Stanley reveló que durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México tuvo una muy mala relación con el actor Sergio Mayer, al grado que incluso pensó en llegar a los golpes. Sin embargo, su prudencia y respeto hicieron que se contuviera, gracias a ello pudieron mantenerse alejados de una pelea, aunque hubo un momento en que sus compañeros pensaron que lo iba a golpear.

Paul fue el quinto eliminado del reality show donde ganó la influencer Wendy Guevara y al igual que en la actual edición, también se vivieron una serie de enfrentamientos entre los famosos por la diferencia de carácter y personalidad entre ellos. Fueron esas diferencias las que llevaron al presentador de "Hoy" a ya no querer estar dentro del programa.

Seguir leyendo:

¿Sian Chiong reveló un delito en La Casa de los Famosos México? Esta fue la confesión que hizo sobre un menor

Hermano de Gomita asegura que La Casa de los Famosos es una "falsedad" y que Karime será la ganadora

Sergio Mayer fue uno de los participantes que llegaron a la final del reality show | Foto: Instagram @sergiomayerb

Paul Stanley recuerda la vez que pensaron que iba a golpear a Sergio Mayer

Durante una emisión de "Miembros al aire", programa que conduce Paul reveló que hubo una persona que ya no soportaba en la casa y aunque al principio no quería mencionar su nombre, posteriormente confesó que se trataba de Sergio Mayer, quien hizo que Stanley ya no quisiera estar en el reality, pues ya no toleraba ni siquiera verlo.

"Ahí fue cuando la empecé a pasar mal, empecé a ya no tolerar su presencia ni su manera de pensar ni nada. Ahí fue cuando la empecé a pasar mal. Cuando pasó eso por mi mente (golpearlo) en ese momento dije 'ya aquí no tengo que estar haciendo nada"

Señaló que tan molesto era verlo que incluso había momento en que pensaba en enfrentarlo a golpes pero no lo hizo por respeto. También recordó que en una ocasión cuando estaba abriendo una pasta de dientes sus compañeros pensaron que en realidad quería golpear a Mayer pero explicó que no fue así.

"Se rompieron las alianzas", reveló Paul Stanley

Stanley también confesó que antes de entrar al programa se puso de acuerdo con algunos de los famosos para orquestar su estrategia una vez que entraran al programa pudieran salvarse de ser eliminados. Sin embargo al entrar ya no se respetaron, y comenzaron a nominarse uno en uno, señal que lo hizo pensar en que no quería competir con personas desleales.

"Entramos como que todos muy amiguis, y a la hora de entrar a La Casa de los Famosos ya no se cumplió. Empezaron a sacar primero a Marie Claire y entonces dije 'no mames' yo no quiero jugar con estos cabrones", mencionó.