¡Menos de 200 pesos! Esto cuesta el vestido que usó Gomita en la gala de nominación

A lo largo de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, una de las participantes más criticadas y menos queridas del público es Araceli Ordaz, más conocida como “Gomita” quien ha tenido muchos encontronazos con sus compañeras, especialmente las del cuarto Mar, lo que ha decepcionado mucho a sus seguidores.

Debido a lo anterior es que sin importar qué haga o deje de hacer, las acciones de Gomita han estado bajo la lupa de los espectadores del 24/7 de La Casa de los famosos, es por eso que en la reciente gala de nominación los fanáticos del reality show pusieron especial atención al vestido de la influencer, el cual ha sido criticado.

La influencer sorprendió con su nuevo look

Foto: IG @gomitaoficial123

El vestido de Gomita de menos de 200 pesos

Las críticas sobre el vestido de “Gomita” no nacieron solamente por el afán de molestar a la influencer, sino que un día antes Araceli Ordaz tuvo un desplante con una prenda que Brigitte le había regalado, pues la exconductora de Sabadazo aventó al piso un vestido que la actriz de pequeña estatura le habría regalado.

Lo anterior, debido a un malentendido que tuvieron ambas mujeres en el comedor de La Casa de los Famosos México, debido a esto es que usuarios de redes sociales prestaron especial atención a la vestimenta de Gomita en la Gala de Nominación de este miércoles 21 de agosto en donde la influencer lució además un nuevo look, pues, se olvidó de sus largas y abundantes extensiones de cabello.

A usuarios les llamó la atención el vestido de Gomita.

Foto: Canal 5

Fue así como en redes sociales trascendió que el vestido de Gomita pudo haberlo adquirido a través de una aplicación de compras por internet y que le costó menos de 200 pesos mexicanos, específicamente habría pagado tan solo 163 pesos con 90 centavos.

¿Lo compró ahí?

Foto: Mercado Libre

Debido a esto, usuarios de redes sociales se burlaron de la influencer quien en su estancia en La Casa de los Famosos México ha presumido de ganar grandes cantidades de dinero y solo fijarse en hombres con un salario mínimo de 500 mil pesos y hasta se ha burlado del nivel académico de sus compañeras.

Usuarios le recuerdas los comentarios elitistas de la influencer.

Foto: "X" @TuTiaSandra

¿Podría Gomita ser nominada?

Durante la noche de nominación de este miércoles, las reglas dieron un giro inesperado, ya que la decisión de cada habitante dependió de unos cochinitos de barro. Al romper su puerquito, Gomita se encontró con la indicación de no revelar los nombres de sus nominados hasta después de la prueba de salvación. De incumplir esta regla, la integrante de la habitación Tierra sería castigada, siendo nominada de manera inmediata y sin excepciones. No se debe olvidar que la jefa observa todo y no dejaría pasar la oportunidad de colocar a Gomita en la placa si fuera necesario.

Poco después de la gala de nominación, los internautas comenzaron a expresar su enojo en 'X', compartiendo evidencia que sugería que Gomita debía estar en la placa de nominación. Un video que empezó a circular en redes muestra a la expayasita mencionando a Ricardo uno de los nombres que votó, aunque la producción rápidamente cambió la toma.

En redes sociales, la audiencia ha manifestado su descontento al no ver que la jefa esté tomando medidas después de que Gomita le susurrara a Sian que había nominado a Gala, entre otros detalles. La producción intentó ocultar esto cambiando la toma, pero los espectadores no dejaron pasar el momento. Como resultado, X se ha llenado de mensajes exigiendo que el nombre de Gomita aparezca en la placa.