¿Daniela Luján embarazada? surgen rumores tras indiscreto comentario de Mariana Botas

Fue hace tan solo unas horas que a través de las redes sociales de “Envinadas” el programa de YouTube que conduce Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, compartieron un video que ha levantado las sospechas de un presunto embarazo.

Y es que gracias a un comentario un tanto indiscreto que hizo Mariana Botas, en redes sociales se cuestionan si Daniela Luján está embarazada pues, a lo largo del programa además de ese comentario también se estuvo cubriendo el vientre con un cojín, lo que hace sospechar que la querida actriz podría estar en la dulce espera.

Seguidores notaron que la actriz cubrió su vientre todo el programa.

Foto: IG @envinadas_

¿Daniela Luján está embarazada?

En el breve clip el cual las “Envinadas” titularon como: “Todos tenemos a esa amiga indiscreta” se puede ver a Daniela Luján moverse de manera cautelosa para cambiar de posición al sentarse, sin embargo, Mariana Botas sin pensarlo lanzó un indiscreto comentario que prendieron las alertas de un posible embarazo.

“Amo que Daniela no se puede mover, es que ya es muy evidente, ya no puedo no verlo” dijo Mariana Botas

Ante este comentario, Daniela Luján rápidamente contestó que ha estado “disimulando cañón”, por lo que Jessica Segura confirmó que sí ha disimulado muy bien, sin embargo, tanto Mariana como Dani tacharon de indiscreta a la también integrante de “Me Caigo de Risa”.

Jessica Segura y Mariana Botas cometieron indiscreciones.

Foto: Tiktok @envinadas_

Internautas felicitan a Daniela Luján por presunto embarazo

Cabe señalar que ninguna de las tres integrantes de “Envinadas” confirmaron el tema sobre el que hablaban y por el que Daniela Luján había estado disimulando a lo largo de la emisión, sin embargo, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

“Está embarazada”, “Dani está embarazada”, “me sorprende muchísimo porque ella estaba segura de que no quería babys. ¿Si estará? O simplemente cambió de opinión”, “está embarazada mi cruss”, “awwww felicidades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Fanáticos de Daniela Luján la felicitan

Foto: Tiktok @envinadas_

Hasta el momento, Daniela Luján no ha confirmado ni negado el presunto embarazo, cabe recordar que está a poco tiempo de contraer matrimonio con el gran amor de su vida, por lo que un embarazo no sería algo inesperado, aunque la actriz en varias ocasiones ha declarado que no le gustaría ser mamá.