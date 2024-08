¿Gomita deberá ser nominada? Las redes piden que vaya a placa por esta razón

La gala de Nominación presentó una nueva dinámica que llegó a romper todos los planes que tenían en los cuartos. La dinámica de los cochinitos les dejaría la posibilidad de duplicar los puntos otorgados, borrar puntos y algunas otras tareas que se debían cumplir como decirle a las personas que les habían entregado puntos. Gomita tenía una misión que cumplir, pero en caso de no lograrlo sería puesta en la placa de nominación de inmediato.

La integrante del cuarto Tierra no podía revelar a quiénes había nominado el pasado miércoles, de lo contrario sería puesta en la placa de nominación de inmediato. Este reto tenía una vigencia para no entrar en la placa de nominación. Una tarea que parecía sencilla para la influencer, pero que, de acuerdo con pruebas mostradas en redes sociales, habría roto prácticamente al instante de terminar la gala de Nominación.

Gomita tenía una tarea que realizar o quedaba nominada (IG: lacasafamososmx)

El motivo por el que Gomita debe estar nominada

El puerquito que rompió Gomita indicaba que no podía revelar el nombre de sus nominados hasta que se disputara la prueba de salvación. En caso de no cumplir con la indicación, la integrante de la habitación Tierra debía recibir un castigo, ser nominada de inmediato y sin contemplaciones. Se tiene que recordar que la jefa todo lo ve y no dejaría pasar la oportunidad de poner a Gomita en la placa en caso de ser requerido.

Al poco tiempo de terminar la gala de Nominación, los internautas comenzaron a mostrar su enfado en 'X', donde compartían las pruebas que ponen a Gomita en la placa de nominación. En el video que comenzó a circular en redes sociales se ve como la expayasita le dice a Ricardo uno de los nombres que dio en su votación, pero la producción cambió de inmediato la toma.

Fans piden a producción que pongan a Gomita en la placa de nominación (X: herebia_AnaM)

Fans aseguran que la producción no quiere nominar a Gomita

En redes sociales la gente está mostrando su molestia al no ver que la jefa esté tomando cartas en el asunto después de que Gomita le dijera a Sian que había nominado a Gala y algunas otras cosas al oído, pero la producción cambió la toma para que la gente no se diera cuenta, o eso pensaban los que trabajan en la realización. La realidad es que X está lleno de mensajes pidiendo el nombre de Gomita en la placa.

Fans esperan que la jefa ponga a Gomita en la placa (X: emmanuellepaez)

Este cambio de toma y el no tener la intervención inmediata de la jefa para indicarle a Gomita que iba a estar nominada fueron los que causaron indignación entre los fans del reality show. Los internautas piden la inmediata nominación de la habitación Tierra por no cumplir con lo que estaba escrito en el cerdito.