Fue parte de una de las bandas más exitosas de nuestro país y también actuó en telenovelas, pero murió por cirrosis

En el mundo del entretenimiento mexicano, pocas pérdidas han sido tan impactantes como la de José Luis Villarreal, conocido cariñosamente como "Choche". El 30 de septiembre de 2012, mientras la emblemática banda Bronco ofrecía un concierto en Chicago, el grupo recibió la triste noticia de su fallecimiento. "Choche", quien fue el baterista de la agrupación y una figura crucial en su éxito, dejó un vacío inmenso en la música regional mexicana.

Esta tragedia marcó un hito en la historia de Bronco, una banda que, desde su formación en 1979, ha sido sinónimo de éxito y carisma en el escenario musical. Durante el emotivo concierto en Chicago, los integrantes de Bronco, encabezados por Lupe Esparza, informaron al público sobre la pérdida de su amigo y colega.

Era uno de los integrantes más queridos.

¿Cómo murió “Choche”?

La noticia del deceso de "Choche" sorprendió tanto a sus compañeros de banda como a los fans. El fallecimiento de "Choche" a los 55 años se debió a una cirrosis hepática, una enfermedad que le fue diagnosticada a raíz de una transfusión de sangre.

Es importante destacar que "Choche" no tenía antecedentes de consumo excesivo de alcohol, lo que hace que su caso sea aún más impactante. La cirrosis hepática, una condición grave del hígado, es una enfermedad que puede ser provocada por diversas causas, pero en el caso de "Choche", la transfusión de sangre parece haber sido un factor determinante en su salud.

Durante sus últimos meses, "Choche" estuvo alejado de los escenarios debido a sus problemas de salud. A pesar de estar en tratamiento con células madre, su estado se deterioró progresivamente. La noticia de su muerte dejó una profunda tristeza en sus compañeros de banda, quienes lo recordaron con afecto y admiración durante el velorio.

José Guadalupe Esparza, Ramiro Delgado y Javier Villarreal, quienes formaban parte de Bronco en ese momento, expresaron su dolor por la pérdida de su amigo y colega.

En un gesto conmovedor, el público ofreció un minuto de aplausos en honor a "Choche", mientras que la banda interpretó "Chocheman", una canción especial que rinde homenaje al querido baterista. Este tributo musical, de corte tropical-infantil, relataba las aventuras de un superhéroe mexicano, simbolizando el espíritu heroico y protector de "Choche".

¿Quién fue “Choche”?

José Luis Villarreal, nacido el 3 de febrero de 1957, tuvo una carrera destacada en la música regional mexicana. Su participación en Bronco, una de las bandas más populares de los años 80 y 90, lo consolidó como un músico talentoso y querido.

Aunque la banda se disolvió en 1999, su regreso a los escenarios en 2003, bajo el nombre de El Gigante de América, demostró el amor y la dedicación de sus miembros hacia la música. Durante su tiempo en la banda, "Choche" no solo brilló como baterista, sino que también aportó su carisma y energía a cada presentación.

A lo largo de su carrera, Bronco lanzó varios álbumes exitosos, incluyendo su última producción discográfica antes de su disolución, "La Última Huella". Este álbum incluía éxitos como “Adiós”, “Quién pierde más” y “Bailando con Pony Choche”. La banda también fue homenajeada con un especial en el programa "Siempre en Domingo" en 1997, que celebró su contribución a la música regional mexicana. Su influencia perduró incluso después de la disolución, con su reunión en 2003 mostrando que el espíritu de Bronco seguía vivo.

La muerte de José Luis Villarreal, "Choche", marca una fecha triste en la historia del regional mexicano, pero también resalta la importancia de recordar y celebrar su vida y contribuciones a la música. A medida que Bronco sigue adelante, el recuerdo de "Choche" permanece como un testimonio de su impacto en el mundo del entretenimiento y en los corazones de aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y disfrutar de su arte.