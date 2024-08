Bárbara Mori asegura que “Rubí” trascendió porque “empoderó a muchas mujeres para usar su voz”

El año 2024 está siendo importante para la actriz uruguaya Bárbara Mori porque está promocionando su más reciente proyecto, la serie de Apple TV+ “Las azules” que protagoniza junto a Amorita Rasgado, Natalia Téllez y Ximena Sariñana. Como su nuevo personaje es todo lo contrario a la icónica “Rubí”, la famosa destacó lo mejor de la temida “Rubí”: “empoderó a muchas mujeres para usar su voz”.

La actriz, de 46 años de edad, recordó a su personaje en la telenovela “Rubí” durante la entrevista que le concedió a Jessie Cervantes en el programa de radio “Jessie en Exa”. Admitió que al comienzo tenía la idea de que el personaje no transmitía un mensaje positivo, pero su visión cambió años después de darle vida.

Sigue leyendo:

Bárbara Morí posa desde la playa con el traje de baño más elegante y es verde, el color de la abundancia

Bárbara Mori se luce como Barbie con camisa rosa transparente de 30 mil pesos

En 2004, Bárbara Mori le dio vida. a la icónica Rubí. Foto: Televisa.

Bárbara Mori recuerda con cariño a “Rubí”

“La gente quiere mucho a Rubí, entonces, siempre me la menciona”, subrayó Bárbara Mori durante la entrevista debido a que el conductor destacó que es camaleónica porque pasó de darle vida a Rubí, una mujer astuta que hacía todo lo posible para obtener lo que quería, a ser María, la policía estrella en “Las azules” que se caracteriza por ser sumisa al comienzo de la historia.

“Rubí era una mujer que usaba su voz, que ponía límites, que decía lo que pensaba”, destacó Bárbara Mori al hablar del icónico personaje.

Para la actriz nacionalizada mexicana, esta comparación entre un personaje y otro le dio la pauta para exponer que Rubí es un personaje lleno de matices tanto positivos como negativos. “Rubí era una mujer que sí, no tenía límites, pasaba por encima de todo y exageraba bastante. Pero, al final, era una mujer que usaba su voz, que ponía límites, que decía lo que pensaba y eso empoderó a muchas mujeres para usar su voz”, explicó la famosa.

Fan de Bárbara Mori le pone Rubí a su hija

Bárbara Mori dimensionó el impacto de la telenovela “Rubí” y el personaje estelar con una anécdota que le compartió a Jessie Cervantes. “Yo me enteré muchos años después (del impacto de Rubí) cuando una señora me dijo ‘es que mi hija se llama Rubí por tí’ y yo (le dije) ‘no, señora, es una mala influencia’, pero me respondió ‘no, es todo lo contrario: Rubí nos ha enseñado mucho a las mujeres de este país’’ y yo nunca lo había visto así y me pareció hermoso”.

“Rubí nos ha enseñado mucho a las mujeres de este país”, le aseguró una fan a Bárbara Mori.

De qué trata la telenovela “Rubí”

De esta forma, la actriz destacó que el personaje de Rubí brinda lecciones de vida y es por ello que trascendió. La versión de la telenovela que protagonizó Bárbara Mori se estrenó el 17 de mayo de 2004, es decir, hace 20 años, y sigue en la memoria del colectivo. Además, el rol de Rubí es icónico en México y Latinoamérica y por eso han surgido otras versiones, como “Teresa”, que protagonizó Angelique Boyer entre 2010 y 2011.

“Rubí” es una telenovela que gira en torno a Rubí, una hermosa universitaria que vive con su madre, doña Refugio, y su hermana Cristina en una pobre vecindad. Su mala situación económica, deriva tras la muerte de su padre, la aflige y la hace tener una meta: tener estatus a como dé lugar.