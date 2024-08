Bárbara Mori se luce como Barbie con camisa rosa transparente de 30 mil pesos

La actriz Bárbara Mori ha demostrado que menos es más porque tiene un estilo sencillo y relajado con el que cautiva y roba suspiros. A sus 46 años de edad, la originaria de Uruguay eclipsó con un reciente look rosa que portó desde el sillón de “Netas Divinas”, ya que fue la invitada estrella del programa.

Para su outfit con el que evocó la moda de Barbie, la icónica muñeca de Mattel que es parte de la cultura pop, la estrella de la telenovela “Rubí” eligió una camisa rosa transparente que captó la atención porque es atrevida y elegante.

Sigue leyendo:

Bárbara Morí posa desde la playa con el traje de baño más elegante y es verde, el color de la abundancia

La princesa Diana fue la verdadera Barbie humana y lo demostró con estos looks

Bárbara Mori portó un look Barbie. Foto: Instagram Bárbara Mori.

Bárbara Mori se luce con su look rosa

Bárbara Mori eligió la marca Miu Miu para su atuendo, ya que es la firma detrás de su camisa rosa transparente que sigue las principales tendencias: telas ligeras, colores pastel y la infalible transparencia que es clave durante la primavera y el verano, pero igual sigue vigente en el otoño e invierno.

La blusa que la actriz usó es la de firma Miu Miu. Foto: The Common Room.

Bárbara Mori porta una camisa rosa de 30 mil pesos

Esta marca es de lujo, así que el costo de la camisa rosa transparente es elevado. De acuerdo con el sitio The Common Room que se enfoca en rentar prendas de marcas exclusivas, la prenda de Miu Miu tiene un costo de 30 mil pesos.

La blusa de Bárbara Mori tiene un costo de 30 mil pesos. Foto: Instagram Bárbara Mori.

De momento, la blusa no está disponible en el sitio oficial de Miu Miu; sin embargo, The Common Room la renta en 2,000 pesos. Para completar su look, Bárbara Mori usó vaqueros de pierna ancha y plataformas. Debajo de la camisa rosa transparente usó un bralette.