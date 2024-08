Angélica María y Angélica Vale regresan a los escenarios: “El show perfecto, exactamente lo que queríamos hacer”

Angélica María y Angélica Vale regresan a los escenarios con su show “Las Angélicas”, relataron que se encuentran felices porque tenían muchos años de no trabajar juntas, el cual se presentará este jueves en el Pepsi Center WTC de las Ciudad de México a las 20:00 horas.

“Somos tan parecidas, tenemos una relación tan padre que dijimos vamos a hacer nuestro show y contar nuestras vidas pero de una forma muy graciosa este show no se parece ningún show que hayamos hecho”, relató Angélica María.

En entrevista con Gaddiel Cortes para El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group precisaron que se maneja música, comedia, imitaciones, detallan que es un show donde hacemos todo lo que sabemos hacer arriba de un escenario y que está plasmado el característico sentido del humor de madre e hija.

“Ha hecho el show perfecto, exactamente lo que queríamos decir y hacer”, dijo Angélica María

Foto: El Heraldo de México

Compartieron cuál es el reto más grande que han enfrentado a lo largo de su carrera, Angélica María precisó que para ella ha sido la vejez "y sin embargo me vale, yo aquí estoy trepada todavía, en septiembre cumplo 80 años, la cosa es que no me siento de 80, tengo mucha vitalidad y tengo mucha fuerza y tengo muchas ganas de seguir entregándome y muchas ganas de seguir haciendo cosas".

"Yo creo que todos los retos que me he puesto en mi carrera he logrado superarlos... este es un sueño que teníamos y estamos felices de estar haciéndolo", declaró Angélica María.

Por su parte Angélica Vale compartió que protagonizar "La Fea Más Bella" y que la gente todavía la siga recordando por la fea "que la gente se emocione como se emociona, no me lo esperaba, es bien bonita esa parte" y añadió "la vida te va poniendo retos a cada ratito, el chiste es como los vas superando".