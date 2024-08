Andrea Escalona rompe el silencio tras la disculpa de Mariana Echeverría en HOY: "yo no me quería enfrentar"

Luego de la salida de Mariana Echeverría del programa La casa de los famosos México, sucedió lo que muy pocos creyeron que de verdad podríamos ver en la televisión, pues la conductora expulsada se dio cita con los y las integrantes del programa Hoy, donde se confrontaron frente a frente.

Los rumores decían que Mariana Echeverría no regresaría a la emisión matutina luego de que tuviera algunas malas actitudes en contra de Arath de la Torre, quien es uno de los conductores y además un gran amigo de todas y todos los demás miembros. Pero el momento por fin sucedió y se puso más que bueno.

Andrea Escalona reacciona a la disculpa de Mariana Echeverría en HOY

Andrea Escalona no creyó del todo en la disculpa. Crédito: Instagram

Al respecto fue Andrea Escalona quien aseguró que el encuentro se trató de algo amistoso entre todos. Dijo que ella considera el programa Hoy como su casa, y aunque todos estuvieran esperando una confrontación mucho más agresiva, la verdad es que ella no se atrevería a faltar al respeto a nadie dentro de su propia casa.

"Yo no me quería enfrentar a nadie, la neta. Yo creo que el reality está allá adentro, y nos dan un show padrísimo. HOY es mi casa y sería incapaz de tratar de insultar o agredir a alguien en mi casa. Al final del día, ustedes lo vieron, a mí lo que me gustaría decir es de verdad que si a alguien quiero es Arath, ha estado en la muerte de mi madre, nacimiento de mi hijo, a él sí lo llamo amigo. Yo lo quiero, sí me afecta"

Sin embargo, fue Andrea Escalona quien aseguró que no se trató de una disculpa del todo sincera, y aseguró que incluso ella salió embarrada, algo que realmente no se esperaba, pues creía que se iría por otro lado, o apostaría por un mensaje diferente, pero dijo que ella solo estaba ahí para escuchar, no para juzgar.

"Qué onda con la disculpa. No lo vi venir. Si es su manera de pedir disculpas, pues está bien. Sentí un embarrón que no sé por dónde vino. Cada quién tiene su manera, no juzgo. No quiero juzgar, siento que Mariana o Potro, todos los que salen, están siendo juzgados. Yo solamente estaba ahí sentada para escuchar a alguien"

Mariana Echeverría enfrentó el programa tras su salida. Crédito: Instagram

Andrea Escalona habla sobre un posible veto de Mariana Echeverría en HOY

Por último, dijo que no sabe nada sobre vetar a Mariana Echeverría del programa HOY. Mencionó que ella no tiene el poder para hacer ninguna de esas cosas y tendrán que ser los ejecutivos o la misma productora quienes decidan sobre la carrera de Mariana Echeverría.