Mariazel le da la espalda a Mariana Echeverría después de su participación La Casa de los Famosos México

Mariazel es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Su carrera y carisma la han llevado a convertirse en una de las integrantes de Me caigo de risa y de otros proyectos. Ahora, previo al nacimiento de su segundo hijo, la integrante de la 'Familia Disfuncional', Mariazel reveló que no apoyaba a Mariana Echeverría, su excompañera, en La Casa de los Famosos, inclusive dejó claro que prefería que ganara Arath de la Torre.

Después de confirmarse que Mariana era la cuarta eliminada del reality show del que todos están hablando, se volvió viral una conversación que tuvo Mariazel en redes sociales con una fan. En dicha publicación promocionaba Me Caigo de Risa, pero los fans interpretaron que formaba parte del team de Mariana. Esto la llevó reaccionar para dejar claro que no la apoyaba y que prefería ver a Arath de la Torre por lo que estaba haciendo.

Mariana fue la cuarta eliminada

Mariazel le dio la espalda a Mariana en LCDLFM

Mariazel compartió una publicación donde aseguraba que había diversión en el programa de las 20:00, es decir, en Me Caigo de Risa, pero al poco tiempo los comentarios se fueron a La Casa de los Famosos para asegurar que Mariazel apoyaba a la que fuera su compañera en el programa junto a Faisy.

"Entonces eres team Mariana jajajaja que pena", dijo la usuaria de Instagram. Mariazel no dudó en responder que no ha visto mucho del programa, pero por lo que se había dicho en los últimos días entendía que Arath lo estaba haciendo mejor. La respuesta de la integrante de MCDR volvió a abrir los rumores sobre la salida de Mariana Echeverría de los programas en los que trabajaba con Faisy.

Mariazel no apoyó a Mariana Echeverría en LCDFLM

La rivalidad de Mariazel y Mariana Echeverría

Este comentario en redes sociales, Mariazel dejó claro que Mariana no era la persona con la que más se llevaba en Me Caigo de Risa, proyecto donde compartió foro por seis temporadas. Se tiene que recordar que ambas han declarado que desde el inicio no tuvieron la mejor relación. Se tiene que recordar que cuando Mariazel se enteró que Echeverría iba a estar en MCDR pensó dos veces el formar parte del proyecto comandado por Faisy.

Ahora no dejó claro que tenga algo en su contra, pero sí volvió a abrir los rumores por los que Mariana habría salido de Faisy Nights y de Me Caigo de Risa. Se tiene que recordar que hasta el momento no se han revelado los motivos por los que la esposa de Óscar Jiménez abandonó el proyecto del canal 5. Lo que si se tiene claro es que dejó Faisy Nights porque el conductor ya no se sentía cómodo trabajando con Mariana.