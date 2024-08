La Casa de los Famosos México: Adrián Marcelo se burla de la muerte del hijo de Shanik Berman

Aunque el conductor se había mostrado conmovido por la historia de Shanik, dijo una cruel broma sobre ella. Instagram/@lacasafamososmx

Con el paso de los días, las y los participantes de "La Casa de los Famosos" han comenzado a hacer alianzas y sincerarse sobre algunas situaciones que han marcado su vida, por lo que hace algunos días el público fue testigo de un emotivo momento en el que Adrián Marcelo se conmovió hasta las lágrimas al escuchar la desgarradora historia de Shanik Berman sobre la muerte de su hijo, pero a pesar de esta aparente empatía, el conductor regiomontano no dudó en hacer una cruel broma sobre ello.

Sigue leyendo:

Cecilia Galliano y Mau Garza se "burlan" de Wendy Guevara, la influencer escuchó todo: VIDEO

Arath de la Torre, Gala Montes y Briggitte confrontan a Shanik por su lealtad al cuarto "Tierra": "no juegas derecho"

Adrián Marcelo se burla de la muerte del hijo de Shanik

La relación entre Adrián Marcelo y Shanik Berman se presentó inicialmente como una de las más sólidas dentro de la casa y es que a pesar de sus diferencias notables en edad y humor, ambos lograron captar el interés de las y los espectadores gracias a su inusual conexión. Sin embargo cuando Shanik fue nominada por segunda semana consecutiva, la hizo pensar que Adrián estaba manipulándola para sus propios beneficios y aunque él lo negó, no dudó en hacer un comentario sobre la muerte de su hijo.

El reality show "La Casa de los Famosos México" ha capturado la atención del público mexicano desde su inicio.

Fotografía: Instagram/@lacasafamososmx

Todo sucedió durante una conversación en el "Cuarto Tierra", donde Adrián Marcelo hizo una broma sobre la promesa de Shanik Berman de no nominarlo, una promesa que ella había jurado "por su hijo fallecido". Marcelo comentó entre risas: “cuando nos quedamos solos me dijo ‘te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”.

Este comentario provocó risas entre algunos de sus compañeros en el "Cuarto Tierra", pero también dejó a otros visiblemente sorprendidos por la dureza de sus palabras y la facilidad en la que convirtió un momento de conexión en una broma para desterrarla de la competencia.

Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para discutir la broma de Adrián Marcelo.

Fotografía: Instagram/@lacasafamososmx

Las redes sociales no tardaron en viralizar este metraje, por lo que las reacciones entre las y los usuarios se han dividido en dos polos opuestos, pues mientras algunas personas piensan que éste comentario fue hecho sin maldad y como una broma característica de Adrián Marcelo, muchos otros cuestionan las estrategias que está usando el regiomontano para eliminar a sus oponentes. Algunos de los comenarios en el video han sido:

"¿Ese es el humor negro con el que lo siguen justificando?" (@carlosfuentevilla)

"Y bien le dijo Arath que Adrián solo se burlaba de ella" (@ccdddddd00)

"Peor con Marcelo, nadie quiere ser su hijo, por eso no ha tenido" (@thaiiberrocal)

La controversia entre Adrián Marcelo y Shanik Berman es un recordatorio de la delgada línea entre el entretenimiento y el respeto personal.

Fotografía: Instagram/@lacasafamososmx

Para Shanik Berman, la situación ha sido particularmente difícil debido a la naturaleza personal del comentario y es que a lo largo del programa, ha demostrado ser una competidora fuerte, pero este incidente podría afectar su dinámica dentro de la casa. En entrevistas anteriores, Shanik ha hablado sobre la importancia de mantener la dignidad y la integridad, incluso en circunstancias adversas, por lo que su respuesta al comentario de Adrián Marcelo podría ser un momento decisivo en su trayectoria en el reality show.

La cruel broma de Adrián Marcelo sobre la muerte del hijo de Shanik