Aracely Arámbula no deja de sorprender a los fanáticos con su participación en “Perfume de Gardenia”, pues además de su desempeño sobre el escenario acaparó las miradas al lucir su impactante figura. La actriz reveló sus medidas y el secreto para lograr una mini cintura después de los 40 años, algo con lo que da muestra de disciplina y profesionalismo.

Aracely Arámbula revela el secreto para lucir una mini cintura

“La Chule”, como también se conoce a la actriz, regresó a la obra “Perfume de Gardenia” después de 14 años y sigue cautivando al público como la primera vez con su belleza y talento al bailar usando elaborados y elegantes atuendos que resaltan su figura. Algo que también ha llamado la atención de los fans, pues recientemente reveló que su cintura mide 52 centímetros.

“Ha sido mucha disciplina, fuerza de voluntad, mi entrenador maravilloso (…) Yo soy pro salud y me encanta eso, si me conservo así es porque soy muy saludable, me gusta estar muy bien con la comida, sin sufrir. Fue maravilloso el resultado porque en 20 días bajamos kilos de grasa, subimos de músculo”, dijo la actriz en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”.

Los tratamientos de belleza de Aracely Arámbula

Aracely Arámbula señaló que uno de los grandes retos de la puesta en escena fue poder lucir los mismos vestidos que usó hace 14 años, por lo que se apoyó de su hermano y complementó una alimentación saludable y ejercicio con tratamientos de belleza que le ayudarán a lucir más radiante que nunca en su regreso a obra que tanto ha dado de qué hablar por la polémica entre productores.

Aracely Arámbula revela el secreto para lucir una mini cintura después de los 40 años. Foto: IG @perfumedegardeniateatro

“Leonardo es el que me hace todos mis tratamientos de piel, de cuerpo, cara, faciales, corporales, radiofrecuencia, plasmas… entonces tengo la fortuna de tener una liado maravilloso para la piel, la belleza y la salud. Vamos de la mano con todas las cosas bonitas”, detalló Aracely Arámbula.

La participación de Aracely Arámbula en “Perfume de Gardenia” ha generado gran expectativa en el público, pues ha sido considerada la competencia de “Aventurera” que desató fuertes críticas por la forma de bailar de su protagonista, Irina Baeva. Además, en medio del fracaso de la obra musical, la actriz rusa fue blanco de la polémica por su escandalosa separación con el actor Gabriel Soto.