Eugenio Derbez sufre picaduras durante un recorrido por el bosque y su salud alerta a sus fans

Recientemente, el famoso actor, comediante y conductor, Eugenio Derbez, quien es uno de los más queridos de la televisión, causó la preocupación de sus fans tras aparecer con su rostro lleno de ronchas, pues en las imágenes que circularon en redes sociales su cara se le ve hinchada, además de roja.

De hecho, su hija, Aislinn Derbez, detalló cómo fue que su padre se llenó de estas protuberancias en la piel cuando ella, su hija Kai, su hermana Aitana y Alessandra Rosaldo viajaron a un bosque para descansar y desconectarse del mundo.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez en el rostro?

A través de sus historias de Instagram la hija de Eugenio Derbez mostró como quedó el rostro del actor tras ser picado por mosquitos durante una excursión familiar en el bosque. Aunque no fue algo preocupante, el también conductor tuvo que soportar la comezón y la incomodidad tras las picaduras.

Además, dejó una lección para sus seguidores, pues probablemente después de ver el rostro de Eugenio Derbez lo pensarán dos veces antes de no utilizar repelentes para las picaduras de mosquitos, sobre todo si se van de excursión, ya que en estos lugares se pueden hallar más de estos animales.

Eugenio Derbez con el rostro lleno de piquetes. (Créditos: Instagram / @aislinnderbez)

¿Dónde fue picado Eugenio Derbez?

Aunque Aislinn Derbez no detalló cuál fue el lugar donde su padre se llenó de ronchas, mencionó que todo pasó hace dos semanas cuando fueron a vacacionar a un bosque y justo en ese tiempo, Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, presumió su viaje en familia a Canadá, donde pasearon en un bote y disfrutaron de la naturaleza.

¿Cómo se encuentra Eugenio Derbez tras las picaduras?

Pese a que el actor no mencionó nada sobre las picaduras que sufrió en sus redes sociales, parece que se encuentra mejor, pues en el último post de Instagram de Alessandra Rosaldo se le ve mejor de su piel y rostro. De hecho, ya no se le ve inflamado y no se observan ronchas. Además, se le vio presumiendo su look con unos jeans, una camisa rosa, tenis del mismo color y unas gafas oscuras.

Eugenio Derbez se muestra mejor en redes. (Créditos: Instagram / @alexrosaldo)

