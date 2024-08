Potro le manda un contundente mensaje a Gomita tras su eliminación de la Casa de los Famosos México: “quiero que salga y sufra”

La Casa de los Famosos México sigue siendo el programa más importante en el entretenimiento mexicano, pues luego de que se convirtiera en un rotundo éxito, ya que tan solo en las votaciones del último fin de semana se llegaron a los 35 millones de votos, tan solo 5 mil menos de los que se registraron en la final del reality en 2023.

Ahora tras la salida de Luis “Potro” Caballero uno de los personajes más odiados en redes sociales, donde cada video de la Casa de los Famosos llega a las casi 6 mil millones de reproducciones, el influencer y ex participante de otros reality shows ha hablado de una de los aún integrantes de este programa.

Cabe destacar que Potro fue uno de los participantes más odiados por cierto sector de la audiencia, así como en redes sociales, pues es recordado por molestar a Brigitte Bozzo y sobre todo hacer llorar a Mario Bezares en uno de los momentos más virales de la Casa de los Famosos.

Por lo que tras su salida del famoso reality show y ver como es la verdadera opinión de todos sobre él y su estrategia, comenzó a opinar sobre los distintos participantes que aún están en la casa y que genuinamente no saben qué es lo que piensa en realidad todo México sobre ellos, por lo que decido hablar de Gomita.

Quién también es una de las participantes que más resuena en las redes sociales, pues sus declaraciones han sido de las críticas de muchos usuarios en redes sociales, por lo que aún hay quienes quieren que salga de la Casa de los Famosos México, así como lo dijo Potro en su última declaración.

“Después de lo que me he enterado de Gomita, me encantaría que saliera y sufra todo lo que yo estoy sufriendo, con eso te digo todo. Pues la neta es que el ‘hate’ está duro, muy duro, afortunadamente conmigo ha estado moderado, pero yo he visto comentarios de Gomita. Si lloró porque le dije ‘Mamá Coco’, deja que salga, vas a ver cómo se va a poner”, dijo Potro.