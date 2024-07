Seguidores de "El Temach" hacen 20 lagartijas en protesta por cancelar un evento de su ídolo en Guanajuato

Fanáticos de Luis Castilleja, conocido como “El Temach”, se congregaron en el Teatro Manuel Dorado de León, Guanajuato, luego de que fuera cancelada la presentación del youtuber programada para el domingo 7 de julio. A través de redes sociales se difundió un video del momento en el que un grupo de sujetos hace 20 lagartijas como protesta por lo ocurrido con el evento.

Fans de “El Temach” protestan haciendo lagartijas

A través de redes sociales “El Temach” informó sobre la cancelación de la presentación “Ellas aman a los cabrones” y el reembolso a quienes adquirieron un boleto. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los seguidores del creador de contenido y algunos de ellos se concentraron afuera del Teatro Manuel Dorado para protestar haciendo 20 lagartijas.

Sigue leyendo:

El Temach se burla del episodio de "Como dice el dicho" en el que lo interpretan

El Temach se va contra Fofo Márquez por golpear salvajemente a una mujer

El video de los fanáticos se hizo viral y el influencer no dudó en responder pidiendo calma: “Su esfuerzo es mi orgullo. No caigan en provocaciones, mis compas”. Por otra parte, el Instituto Cultural de León y el Gobierno Municipal de León emitió un comunicado en el que mencionan la causa por la que fue cancelado el evento de Luis Castilleja haciendo referencia a los derechos humanos.

“El Instituto Cultural de León y el Gobierno Municipal de León son garantes de los derechos humanos y ante la expectativa de un evento que pudiese trastocar estos derechos fundamentales, se ha tomado la determinación de cancelar la presentación de ‘Ellas aman a los cabrones’ (…) Todas las formas de expresión respetuosos de los derechos humanos tienen abiertos los espacios a empresarios y gestores externos a la administración”, se lee en el comunicado.

"El Temach" se dice orgulloso de sus fans por protestar con lagartijas. Foto: IG @eltemach

“El Temach” anunció su retiro de redes sociales

En marzo pasado Luis Castilleja hizo pública su intención de retirarse de las redes sociales al considerar que podría haber llegado a un punto en su carrera en el que se sentía estancado. El influencer expresó el deseo de hacer un cambio en su contenido, mismo que le ha ganado fuertes críticas en redes sociales al ser señalado de promover la misoginia y el machismo, así como conductas violentas contra las mujeres.

“Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez”, dijo Castilleja en un video compartido en YouTube titulado “Modo Guerra”.