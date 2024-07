El Temach se burla del episodio de "Como dice el dicho" en el que lo interpretan

El Temach es un creador de contenido amado por unos y oído por otros, pues desde que comenzó a crear contenido en pro de la masculinidad y confundir a las personas con mensajes misóginos y fuera de la realidad, la gente comenzó a odiarlo a él y su séquito de fans.

Por lo que, si bien no perdió fama, es cierto que su mensaje y contenido en redes sociales no es el más querido, ya que el creador del “modo guerra” ha sido personificado en un episodio del famoso programa de “Como dice el dicho” suplantando por un creador llamado “Tony Maximus”.

Fue el famoso programa de “Como Dice el Dicho” que se atrevió a lanzar esta versión del Temach, pues hasta ahora era el otro programa titulado “La Rosa de Guadalupe” quien solía intentar llamar la atención de las nuevas generaciones insertando ciertas referencias de las tendencias más actuales.

Por lo que el capítulo evidentemente se volvió viral y de manera estrepitosa, pues hubo quien lo tomo como una buena medida para dar a conocer lo mal que está el mensaje misógino del creador de contenido y hubo quienes mencionaron que era darle fama al Temach; sin embargo, el capítulo llegó a sus manos y decidió opinar.

“Ya ven lo que pasa porque me la paso burlándome de ellos y me la paso criticando, ya me hicieron un capítulo de ‘Cómo Dice el Dicho’, pero bueno, mi compa.”