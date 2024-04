El Temach se va contra Fofo Márquez por golpear salvajemente a una mujer

El Temach, influencer señalado de promover discursos de odio y misoginia, condenó la agresión de Rodolfo “N” a una mujer de 52 años de edad en Naucalpan, Estado de México. El creador de contenido se suma a otros famosos, como el “Escorpión Dorado”, que arremetieron contra el youtuber y exigieron “todo el peso de la ley” por la brutal golpiza.

El Temach se lanza contra “Fofo” Márquez

A través de un video difundido en TikTok, El Temach se lanzó contra “Fofo” Márquez asegurando que lo ocurrido es muestra de falta de “valores” y “autocontrol”. Añadió que confía en las autoridades mexicanas y que caerá “todo el peso de la ley” contra el creador de contenido.

El Temach exige todo el peso de la ley contra "Fofo" Márquez. Foto: IG @eltemach

“Me parece una salvajada, una animalada, y espero que le caiga todo el peso de la ley a lo que hizo Foro Márquez. Me parece una transgresión a uno de los valores básicos y fundamentales humanos. Me parece una irresponsabilidad en el uso de la fuerza, en el manejo de superioridad de tamaño. Me parece una pu** basura lo que hizo, una de las cosas más bajas que puede hacer alguien en su posición”, dijo.

Caso de “Fofo” Márquez

El pasado 4 de abril “Fofo” Márquez fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado de México tras golpear a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial. El influencer fue trasladado al Penal de Barrientos donde el pasado fin de semana se realizó su primera audiencia en la que, se ha señalado en redes sociales, no habría podido contener el llanto.

En dicha audiencia, una jueza dicto prisión preventiva justificada en contra de Rodolfo “N” por tentativa de feminicidio. El abogado del creador de contenido, Erick Ruada, indicó en un encuentro con los medios de comunicación que su cliente se mostró arrepentido por la agresión.