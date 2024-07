Cristian Castro protagonizó intenso romance con una ex Aventurera y hasta matrimonio le pidió

La actriz y cantante mexicana Itatí Cantoral, quien sigue siendo recordada en pleno 2024 por su destacado papel en la telenovela “María la del Barrio” como Soraya Montenegro, recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre su relación con Cristian Castro. Esta revelación ha generado gran curiosidad entre sus seguidores. Cantoral, una de las figuras más queridas de la farándula nacional, se sinceró sobre su desconocida relación con el hijo de la icónica Verónica Castro, y cómo este le propuso matrimonio.

La vida amorosa de Cristian Castro ha sido objeto de múltiples polémicas. Conocido por sus relaciones fugaces y su inestabilidad emocional, Castro ha estado en el centro de diversos escándalos amorosos. Uno de los últimos escándalos lo protagonizó con Mariela Sánchez, una emprendedora argentina, quien fue duramente criticada tras hacer comentarios despectivos sobre las mujeres mexicanas. Tras este incidente, Castro rompió toda relación con ella.

Cristian quería casarse con esta hermosa actriz, pero ella seguía enamorada de su ex.

IG @cristiancastro

En una reciente entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, Itatí Cantoral compartió detalles sobre su breve, pero intensa relación con Cristian Castro. La actriz contó, entre risas, cómo el famoso cantante le propuso matrimonio cuando ella era protagonista de “Aventurera” y cuando “el gallito feliz” estaba en la cima del éxito.

Y es que de acuerdo con la villana de telenovelas, el hijo de Verónica Castro la busco en un inicio para que fuera la modelo del video de la canción “Volver a Amar”, propuesta que aceptó con mucho gusto y emoción, sin embargo, en ese momento, Itatí no estaba muy bien anímicamente, pues, recientemente había terminado su relación con Eduardo Santamarina.

Itatí recuerda que viajó a Miami junto con su madre para grabar el video y ahí se dio el breve romance con Castro, a su regreso, Eduardo Santamarina la buscó para pedirle perdón y también matrimonio, el actor estaba tan decidido de unir su vida a la de la villana que en dos días pidió su mano y planeó su boda por el civil.

Luego de llevarse a cabo la boda de Itatí y Eduardo Santamarina, la actriz recibió una llamada de Cristian Castro quien antes de irse de viaje había hablado con el padre de Cantoral para pedir su mano, por lo que en esa llamada el cantante le preguntó si es que quería llegar al altar con él, pero su respuesta lo dejó impactado.

“Me habla Cristian el lunes para decirme que si me quería invitar y yo así de ‘no, nada más te quiero decir algo, ya me casé con Eduardo Santamarina, sí, me casé y estoy muy enamorada de él y ya viene mi boda por la iglesia’, se quedó así de ¿cómo, cuándo pasó?', y yo: ‘el fin de semana’ (risas), recordó Itatí.