Guillermo del Toro pide ayuda para salvar el cine más antiguo del mundo, ¿cómo puedes ayudar?

Guillermo del Toro es un cineasta mexicano reconocido por todos, ha hecho películas que han tocado el alma de las personas, comenzando por “El Laberinto del Fauno” así como películas del tipo de Blade y dos películas de Hellboy, uno de los superhéroes más oscuros de los cómics, pasando por Jeagers de Pacific Rim y amor entre especies como lo es The Shape of Water.

Sin embargo, el cineasta siempre ha sabido cómo ayudar a las personas, panda becas para que los jóvenes mexicanos estudien cine en Estados Unidos o luchando por su ardua pelea para proteger la animación con proyectos como Pinocho, el mexicano sabe siempre dar todo de sí para sus convicciones.

Sigue leyendo:

Luis Miguel: periodistas dan su versión y revelan si Milagros Pabón es su hija o no

¿No sabía? Irina Baeva aún presumía su trabajo en Aventurera cuando se anunció su salida de la obra: VIDEO

Guillermo Del Toro esta en busca de ayuda/Créditos: @RealGDT

¿Por qué Guillermo del Toro quiere salvar una sala de cine?

Guillermo Del Toro ha demostrado que ama el cine, siempre a niveles estratosféricos, así ha usado su cuenta de X, para pedirle a la ciudad de Toronto, que salve una histórica sala de cine independiente, ya que estaría cerca de desaparecer en los próximos meses por lo que busco a las autoridades pertinentes.

Recordemos que el cineasta se encuentra en Toronto por las grabaciones de su nuevo filme “Frankenstein”, una nueva versión del clásico de terror, pero que contará con todo el estilo de Guillermo del Toro, así que, ya que estaba de paso decidió pedir ayuda a la alcaldesa de la ciudad, Olivia Chow, para que se pueda salvar la sala Revue.

Así es el cine que Guillermo Del Toro quiere salvar/Créditos: Wikipedia

Fiel a su estilo el cineasta de casi 60 años, se ofreció a ayudar, para que no sea cerrada esta histórica sala de cine, pues es una de las salas más longevas en activo del mundo, construida entre 1911 y 1912, siendo nombrada en 2009 como patrimonio de Ontario, ya que según la designación oficial, “Tiene un valor como patrimonio cultural por estar diseñado como ejemplo representativo de un teatro de la época de la Primera Guerra Mundial”

“Alcaldesa Olivia Chow, ¿puede salvar a Revue, es uno de los referentes culturales, sin ánimo de lucro más queridos de Canadá? Casi 20 mil firmas se han sumado. Si no es usted, ¿quién puede ayudar?, ¿o cómo puedo ayudar?, escribió Del Toro.

Para luego seguir insistiendo, pues se sabe que la sala no tiene ánimo de lucro, por lo que no puede pagar el aumento de alquiler de los propietarios del edificio. No es de sorprenderse, pues, el mexicano ha declarado muchas veces que Toronto es su segundo hogar, gracias a la admiración cultural y culinaria de la ciudad.