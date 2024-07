La Wanders se lanza contra Mariana Echeverría, pide que la saquen de La Casa de los Famosos México: “me trató muy mal"

La famosa conductora y comediante, Mariana Echeverría sigue dando de qué hablar por su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" ya que los fans aseguran que es una de las candidatas a salir en las primeras semanas debido a la personalidad que ha demostrado.

Ahora la exintegrante de "La Familia Disfuncional" del programa "Me Caigo de Risa" se colocó en boca de todos gracias a La Wanders Lover quien subió un video hablando de la verdadera actitud de Mariana Echeverría. Los internautas respaldaron los dichos de la reconocida comediante.

La Wanders se lanza contra Mariana Echeverría

En sus redes sociales La Wanders Lover realizó una dinámica en la que acomodó el orden de los eliminados de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México". Al momento de hablar de Mariana Echeverría se lanzó de fuerte manera en su contra por la ocasión en la que coincidieron en "Me Caigo de Risa".

En este sentido la integrante de "Guerra de Chistes" dijo que una vez estuvo como invitada en "Me Caigo de Risa" y Mariana Echeverría la trató muy mal. A partir de ese momento no la "soporta" ya que su comportamiento no fue de su agrado.

"De manera personal cuando fui a Me Caigo de Risa me trató muy mal. Es una persona que no soporto", contó.

Finalmente La Wanders Lover dijo que Mariana Echeverría se siente "dueña" de Televisa y por eso la trató muy mal en su visita a San Ángel. La comediante dijo que su último lugar en "La Casa de los Famosos México" es para la comediante y actriz, por lo que hizo un llamado para que ya la saquen.