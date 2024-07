Kris Jenner tendría una lista de exigencias para llegar al altar con Corey Gamble tras 10 años juntos

La polémica ha sido una constante en la carrera del clan Kardashian-Jenner, gran parte de ésta por los romances de sus integrantes junto grandes figuras de Hollywood. Kris Jenner no se queda atrás, esta vez se dio a conocer que la empresaria tendría una gran lista de exigencias que tendría que cumplir Corey Gamble para llegar al altar tras una década juntos como pareja.

Kris Jenner tendría lista de exigencias para casarse con Corey Gamble

La llamada “momanager” comenzó su romance con Corey Gamble en 2014 al poco tiempo de conocerse durante una fiesta en Ibiza, desde entonces la pareja se ha convertido en una de las más sólidas de Hollywood. Ante esto, han enfrentado cuestionamientos sobre la posibilidad de llegar al altar y todo indica que tras 10 años juntos esto podría suceder si el gerente de talentos cumple una serie de exigencias que tiene la empresaria, entre las que se incluye un jugoso acuerdo prenupcial.

Kris Jenner tendría una extravagante lista de exigencias para llegar al altar con Corey Gamble. Foto: IG @krisjenner

“Corey ya tiene muchas reglas sobre lo que puede ey no puede hacer y decir, pero una vez que se casen las cosas se volverán aún más restrictivas. Esto le hace preguntarse si realmente vale la pena, ya que en última instancia no obtendrá mucho si se divorcian”, dijo una fuente cercana a la pareja en entrevista para Us Weekly al añadir que, aún con las exigencias de la empresaria, estaría dispuesto a cumplirlo.

Sobre la boda, la fuente indicó que Kris Jenner sí planea casarse y para ello tendría en mente una extravagante y lujosa ceremonia con más de mil invitados: “Ella quiere lo mejor de lo mejor (…) Al final del día, él hará lo que le digan, pero se perfila como una de las bodas más estresantes porque Kris quiere convertirla en un evento extraordinario, el doble del tamaño del de Kourtney”.

Kris Jenner no descarta casarse con Corey Gamble tras 10 años juntos. Foto: IG @krisjenner

El romance de Kris Jenner y Corey Gamble

La empresaria ha estado casada en dos ocasiones. La primera de éstas con Robert Kardashian, con quien llegó al altar en 1978 y estuvieron juntos poco más de diez años; la segunda, con Caitlyn Jenner, con quien tuvo dos hijas y estuvieron juntos por 22 años. Kris Jenner ha mencionado ésto como un motivo para no celebrar una boda más, aunque no lo descarta del todo.

“Ya lo he hecho dos veces y no salió tan bien, así que no sé. Nunca se sabe. Creo que mientras las cosas vayan bien, ¿por qué complicarlas?”, dijo Jenner en The Ellen DeGeneres Show al ser cuestionada sobre una boda con Corey Gamble, sobre quien también se ha mostrado muy enamorada. “Es un tipo increíble y es un sistema de apoyo increíble para mí. Realmente me da mucha fuerza y comprensión. Es un gran consejero. Ama a mis hijos y a mi madre, y ellos lo aman a él”, declaró en entrevista a la revista WSJ.