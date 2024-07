Esta es la versión poco conocida de “Todavía”, la canción que fue popular con La Factoría, pero que aseguran es un plagio

Corría el año de 1998 cuando en todo México y Latinoamérica se escuchaba con fuerza en la radio y plataformas de video el tema “Todavía” interpretado por La Factoría, y en pleno 2024 la canción sigue siendo un reflejo de diversión fiesta y sobre todo añoranza por parte de las personas que la conocieron en sus inicios.

La canción se ha convertido en un himno de buen ambiente a pesar de las polémicas en las que se han visto envueltos sus intérpretes y sus compositores, ya que en repetidos momentos se ha dicho que es un cover e incluso un plagio de otra popular melodía.

¿Quién compuso el tema “Todavía” de La Factoría”?

Según información de La Factoría, un popular grupo originario de Panamá dedicado a cantar canciones de reggae en español, el tema “Todavía” fue compuesto por Rudy Amado Pérez, Adrián Posse y Cynthia Salazar y es una de las canciones lanzadas por los famosos durante los años finales de los 90.

Recientemente en redes sociales se volvió popular una nueva versión de la canción “Todavía” y aseguraban que era la original ya que a través de inteligencia artificial llevaron a cabo una pieza con la misma letra, pero con tonos encaminados al jazz y otros ritmos propios de la época de los 50 y 60.

¿La canción “Todavía” de La Factoría es un plagio a Britney Spears?

Pero la canción todavía de la factoría hace muchos años que está en medio de una polémica ya que algunos usuarios mencionan que es un plagio de un proyecto de la cantante de pop Britney Spears, se trata de “From The Bottom Of My Broken Heart”, un sencillo del álbum “...Baby One More Time”, aunque el disco de la estadounidense fue publicado en el año 2000, tiempo después que el de La Factoría.

Usuarios en redes sociales son quienes se encargaron de esparcir el rumor e indicaron que la canción se parece bastante, mientras que hay quienes argumentan que los proyectos no tienen nada que ver y que canción como la de La Factoría no hay otra igual.

¿Qué ha pasado con La Factoría?

La agrupación panameña La Factoría hizo únicos las canciones “Todavía” y “Perdóname”, pero no todas las piezas que lanzaron tuvieron el mismo éxito que dichos sencillos por lo que a la fecha se desconocen parte de los nuevos proyectos en los que han estado involucrados.

Lo que se sabe de ellos es que en la actualidad han formado parte de diversos festivales importantes en México tal y como lo es el “Tecate Pal Norte” que se lleva a cabo en Monterrey Nuevo León en donde estuvieron como invitados especiales y como parte de una sorpresa para todos los asistentes qué se emocionaron al recordar las canciones con las que se volvieron famosos.