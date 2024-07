Bárbara Islas habla por primera vez de su supuesto romance con Gala Montes: "no tengo ni tuve una relación"

Hace unas semanas las actrices Gala Montes y Bárbara Islas se robaron todos los reflectores en el mundo del espectáculo después de confirmar que estaba saliendo. El momento generó opiniones divididas entre los fans pues Bárbara Islas se mostró bastante incómoda durante la entrevista.

Después de la controversial actitud de Bárbara Islas durante la plática, Gala Montes, participante de "La Casa de los Famosos México", compartió un video diciendo que cerraba ese capítulo en su vida, además contó que sí estaban saliendo, pero no le agradó la manera en la que se comportó la actriz.

Sigue leyendo:

Después de varias semanas en completo silencio, Bárbara Islas concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que fue cuestionada sobre la polémica que protagonizó hace unas semanas con Gala Montes, una de las participantes más destacadas de "La Casa de los Famosos México".

En una entrevista con distintos medios de la farándula, compartida en el canal de YouTube de Edén Dorantes, la actriz Bárbara Islas dijo que la polémica con Gala Montes le provocó un remolino de sensaciones y emociones. Confesó que nunca había estado envuelta en controversia hasta la situación con la participante de "La Casa de los Famosos México".

Finalmente la actriz de Televisa dijo que nunca ha tenido una relación sentimental con Gala Montes e incluso le parece demasiado fuerte que alguien intente "forzar" a otra persona a salir del clóset. Reiteró que su amistad no está rota y le desea lo mejor dentro del reality show de la televisora de San Ángel.

"No tengo ni tuve una relación con Gala, me parece algo muy fuerte que te quieran forzar a salir del clóset. No se rompió (la amistad), le deseo lo mejor", sentenció.