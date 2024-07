Pepe Aguilar presume la boda de Ángela Aguilar: su hijo, Emiliano le deja un fuerte reclamo por no invitarlo | FOTO

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar después de que Pepe Aguilar, papá de la novia, compartiera unas fotografías que muestran la intimidad de la celebración. Los intérpretes de "Dime cómo quieres" estuvieron acompañados por sus padres y sus hermanos, pero el gran ausente fue Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante.

La tarde del pasado miércoles te informamos que "La Princesa del Regional Mexicano" y Christian Nodal celebraron su boda en una lujosa hacienda del estado de Morelos. Horas más tarde salió a la luz que la ceremonia fue bastante íntima y contó con la presencia de 45 invitados.

Sigue leyendo:

La boda está en el ojo del huracán. Foto: Instagram/@nodal y @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar le reclama a Pepe Aguilar por no invitarlo a la boda

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Pepe Aguilar compartió una fotografías de la boda que protagonizó su hija, Ángela Aguilar con el cantante, Christian Nodal. Los fans inmediatamente se percataron que el gran ausente fue su hijo, Emiliano Aguilar, producto de su primer matrimonio.

Después de que la publicación de Pepe Aguilar se volviera viral, Emiliano Aguilar se hizo presente en redes sociales para escribirle un mensaje dedicado a su papá y a su hermana, Ángela Aguilar. La publicación inmediatamente se volvió viral en las plataformas digitales.

Resulta que el rapero no se guardó nada al escribir un mensaje por no estar invitado a la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal. Emiliano Aguilar expresó su descontento en la publicación que subió su papá, Pepe Aguilar. La publicación recibió varios de "me gusta" y cientos de comentarios.

"GPI (gracias por invitar)", escribió Emilio Aguilar.

Este fue el mensaje que le mandó. Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial

También le escribió a Cazzu

Después de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Emiliano Aguilar se hizo presente en redes sociales al escribir un mensaje en la reciente publicación de Cazzu, expareja de su ahora cuñado. El rapero le dejó unos emojis de fuego a la trapera nacida en Argentina.