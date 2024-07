Pepillo Origel llama "vieja" a la mamá de Gala Montes y le pide que se ponga a trabajar

Pepillo Origel es uno de los conductores de espectáculos con la mayor experiencia, por lo que siempre suele dar su opinión que es respetado por los fanáticos del querido conductor, con ya 76 años de edad, sigue dando cátedra sobre los temas más importantes en el mundo del espectáculo.

Ahora, con el inicio de la Casa de los Famosos México 2, el conductor arremetió en contra de la mamá de una de las participantes, que en las últimas semanas han estado en tendencia. pues la relación de Gala Montes y su mamá ha sido un tema controversial en las redes sociales.

Sigue leyendo:

Gala Montes: este sería el millonario sueldo por participar en la Casa de los Famosos México 2

Daniel Bisogno agradece a Niurka Marcos por el trabajo de santería que hizo para salvarle la vida

Hace unos días fue Gala Montes quien inició la confrontación con su mamá, pues se vio envuelta en una polémica gracias a las declaraciones de su mamá, por lo que ante los ojos de México, la relación entre Gala y su mamá se rompió, dejando un escrutinio público inmenso.

Sin embargo, ahora tras las declaraciones, Gala Montes ha aprovechado todo de sí para poder hablar de su mala relación con su madre, afirmando estar cansada de lo que ocurría, por lo que le dejó una declaración que es la que ha marcado esta pelea familiar en todo México.

“Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y que me esté extorsionando porque lleva extorsionándome 8 meses”, dijo Gala Montes.