Maryfer Centeno analiza a Irina Baeva tras desmentir a Gabriel Soto: "está sufriendo muchísimo"

La conocida grafóloga de los famosos, Maryfer Centeno analizó el video que emitió Irina Baeva ayer por la tarde en el que señala que el comunicado que emitió su expareja Gabriel Soto, para confirmar su ruptura, fue publicado sin su consentimiento. Al respecto, indicó que a simple vista su rostro expresa tristeza y enojo.

Hace unas horas, la protagonista de Aventurera publicó un video en su perfil de Instagram en el que explicó que cuando Soto publicó el informe en el que anunciaba su separación fue muy sorpresivo para ella, y aunque se le notificó que se haría público, indicó que no podía creerlo ya que unos días antes ellos seguían juntos.

Con firmeza aclara que es muy leal | Foto: Instagram @hola_mx

Maryfer Centeno analiza el comunicado de Irina Baeva

La experta señaló que al inicio del video cuando empieza a abordar el tema, Irina desvía la mirada hacia lado izquierdo, lo que significa que está confundida, preocupada, triste e incómoda y trata de buscar respuestas. A su vez, su rostro indica se molestia al mencionar que el escrito no fue publicado con su consentimiento.

Sobre la parte en la que dice que “jamás” ha sido infiel a ninguna de sus relaciones y sus ojos se llenan de lagrimas, Irina cambia el tono de su voz y con firmeza aclara que es muy leal, por lo que Maryfer detecta en ese momento que la está pasando muy mal y trata de ser fuerte a pesar de lo que está sintiendo.

"Está sufriendo muchísimo", dice Maryfer Centeno sobre Irina Baeva

Al final de la grabación, en un análisis general, Centeno explica que Baeva está sufriendo muchísimo, no solo por no haber buscado su aprobación del comunicado sino por haber roto su relación con el actor. La grafóloga aprovecha para señalar que aunque las personas digan que se lo merece, ella expresa que no le agrada ver a otra persona sufrir, pues el sentimiento de dolor que ve en la actriz rusa es muy grande.

“Irina la está pasando extremadamente mal, está claro que no fue su decisión, que no hubo aprobación de su parte para el comunicado, me parece que hay congruencia. Gabriel Soto lo decidió seguramente por sí mismo. El rostro de Irina Baeva es de mucho dolor, me parece que está siendo muy fuerte, está sufriendo muchísimo”, declaró.