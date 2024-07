Gabriel Soto presume a sus hijos con Geraldine Bazán, así lucen actualmente Miranda y Elissa: FOTO

Gabriel Soto ha estado en boca de todos en los últimos días, pues terminó su relación con Irina Baeva. Sin embargo, en esta ocasión no se volvió viral por un tema relacionado con el amor de pareja, sino porque compartió una foto con sus dos hijas, Miranda y Elisa, quienes ya están muy grandes. A ellas las tuvo con Geraldine Bazán, con quien parece que ya arregló las cosas y tiene un trato mejor.

Soto terminó con Baeva luego de estar cinco años juntos. La pareja no ha revelado los motivos verdaderos de su separación, incluso él pidió respeto y privacidad por el difícil momento por el que atraviesan ambos. Sin embargo, el periodista de espectáculos Juan José Origel, conocido como "Pepillo", aseguró que todo fue por “cuestiones de cama, eso es lo que yo digo… A nosotros no nos importa, esperemos que se les arregle, creo que los dos andan con alguien”.

Siempre han tenido una relación cercana. Foto: @gabrielsoto / Instagram.

¿Cuándo nacieron las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Gabriel Soto y Geraldine estuvieron juntos por varios años y terminaron su relación en 2017, luego de haber tenido a dos niñas: Elissa Marie y Alexa Miranda, la primera nació el 17 de febrero de 2009 y la segunda el 19 de febrero de 2014. Ambas tienen una muy buena relación con su papá.

Apenas fue la primera comunión de su hija. Foto: @gabrielsoto / Instagram.

Hace unos días, Bazán comentó que ella ya sabía que su ex había terminado su relación: “La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés… Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo Geraldine Bazán en exclusiva para las cámaras de Hoy.

¿Por qué terminaron Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Al parecer, Gabriel y Geraldine de nueva cuenta se llevan bien, pues hasta posaron juntos durante la primera comunión de su hija Miranda. Sin embargo, durante mucho tiempo se dijo que no se llevaban bien, ya que en 2018 se divorciaron luego de haber terminado un año antes porque Soto le había sido infiel con Irina Baeva, esto ha sido negado por él en diversa ocasiones, pero ella mostró muchas pruebas.