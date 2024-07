La final de la Copa América estuvo rodeada de escándalos, tanto por el caos generado por aficionados que intentaron entrar al estadio sin haber comprado boletos como por las celebridades que estuvieron presentes. Entre ellos Karol G, quien tras cantar el himno nacional de Colombia fue protagonista de memes en redes sociales por el parecido físico que algunos fanáticos han encontrado en ella con Wendy Guevara.

Karol G es confundida con Wendy Guevara

El pasado fin de semana se celebró el último partido de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, donde “La Bichota” fue la encargada de entonar el himno nacional de su país en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Esto la convirtió de inmediato en tendencia, pues más allá de su interpretación fue blanco de críticas por su look al optar por una minifalda negra, botas altas y la camiseta de la selección colombiana.

Usuarios comparan a Wendy Guevara con Karol G por supuesto parecido físico. Foto: X @LaWendyGuevara

Aunque también fue protagonista de memes con los que algunos internautas una vez más destacaron el supuesto parecido físico que existe entre la intérprete de “Amargura” con la integrante de “Las Perdidas”. Incluso, una de las imágenes que fue modificada causó gran impacto ya que algunos internautas aseguraron que ni siquiera notaron de quién se trataba.

Wendy Guevara habla de los comentarios sobre su parecido con Karol G

Durante una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la influencer fue cuestionada sobre su supuesto parecido con Karol G y, aunque primero se mostró confundida, no dudó en reaccionar pidiendo a sus seguidores que detengan los comentarios al respecto para evitar molestar a la cantante colombiana.

Wendy Guevara reacciona a los comentarios sobre su parecido con Karol G en la Copa América. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

“¿Por qué me están dice y dice que según yo canté en la Copa América? Yo no veo futbol, manas, están locas. Sí me gusta poquito, pero no soy fan. A ver, la que cantó fue Karol G, por eso me están diciendo. Ya, hermanas, van a hacer que se ofenda como se ofendió la otra señora (Laura Zapata)”, dice en el video que se replicó en TikTok.

“Sí es parecida, es igualita”, “El multiverso de Wendy G”, “Karol G nunca se ofendería porque a ella le da igual”, “Está más bonita que Karol G”, “Wendy, eres idéntica a Karol G”, “Papá de Karol G reconoce a Wendy como hija”, “Pero de verdad sí se parece”, “Karol Guevara”, “Tal vez Wendy le da una oportunidad a Anuel”, “Oye Karol, te pareces a Wendy” y “Si son iguales, cómo se va a ofender”, fueron algunos de los comentarios.