¿Paola Durante junto a Mario Bezares? Revelan a la modelo como supuesta integrante de LCDLF México

El asesinato de Paco Stanley conmocionó al mundo del espectáculo y marcó la vida de otras figuras del espectáculo como Paola Durante y Mario Bezares, quienes estuvieron en prisión al ser señalados de estar involucrados. Aunque tanto la exbailarina como el conductor fueron absueltos, no han tenido contacto en 25 años y esto podría terminar el próximo domingo con la llegada de la modelo a “La Casa de los Famosos México” en la que también participa el presentador.

¿Paola Durante en “La Casa de los Famosos México”?

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” se estrenará el próximo 21 de julio y aunque ya fueron confirmados 12 de los participantes han surgido rumores sobre nuevas celebridades que podrían ingresar. Entre ellos la exbailarina Paola Durante, quien recientemente estuvo en medio de la polémica por la serie “¿Quién lo mató?” sobre el asesinato de Paco Stanley.

Mario Bezares confirmado para la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @mbezares

De acuerdo con la cuenta “La tía Sandra” en X, antes Twitter, Paola Durante podría ingresar al reality show el próximo domingo como la participante 15 y esto sería revelado en la gala. Lo que ha generado gran alboroto es que entre los participantes se encuentra Mario Bezares, quien también fue señalado de estar involucrado en el asesinato de Paco Stanley hace 25 años.

Además del conductor y la modelo, la influencer Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath De la Torre, Sabine Moussier, Luis “Potro” Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter, Marian Echeverría, Gala Montes y Sian Chiong fueron confirmados como integrantes de “La Casa de los Famosos México” en la que Wendy Guevara se coronó triunfadora en su primera temporada.

Paola Durante podría integrante a LCDLF México. Foto: X @TuTiaSandra

¿Paola Durante ha tenido contacto con Mario Bezares?

Han pasado más de dos décadas desde el asesinato de Paco Stanley afuera de un restaurante en la Ciudad de México y desde entonces Paola Durante no ha tenido contacto con Mario Bezares. Sobre los rumores de una enemistad entre la exedecán y el conductor, Durante ha mencionado en más de una ocasión la cercanía que había entre ellos y que lo consideraba como un padre.

“Nos hemos distanciado un poco porque empezaron a decir muchas cosas (…) Yo me quise alejar porque empezaron a decir que Mario y yo… él está casado, tiene dos hijos que respeto muchísimo y tengo una hija, dije ‘mejor me distancio’ y error porque lo extraño mucho, lo quiero como a un papá, él siempre me apoyó”, dijo Paola Durante en entrevista para Multimedios donde añadió que Bezares no le ha contestado los mensajes.