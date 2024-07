Billie Eilish y Young Miko sorprenden a fans en CDMX con visita sorpresa

Billie Eilish vino a la Ciudad de México para convivir con fans luego de que su nuevo álbum “Hit Me Hard and Soft” la posiciona como la segunda mujer más escuchada en el mundo peleando el primer puesto constantemente con Taylor Swift, ahora ha llegado para mostrar una increíble exposición.

Fue desde el jueves pasado en el que la cantante llegó a CDMX para contar un poco más de sus nuevos éxitos, pues la ganadora del de ya varios Grammy y 2 Oscar ha llegado con una tienda especial que estará hasta el fin de semana.

Billie Eilish, de 22 años de edad, ha demostrado ya en su corta carrera que está para cosas increíbles, demostrando que ella y su hermano Phineas O`Connell son el dúo perfecto para lograr grandes éxitos, desde sus inicios a los 17 años, cuando su canción Ocean Eyes la puso en el mapa.

Ahora, tras años después de conseguir grandes éxitos, presentó “Hit Me Hard And Soft”, uno de los discos más personales de la cantante, todo desde el Polyforum Syquerios, donde fanáticos pelearon hasta el último momento para verla a pesar de que una vez más la cantante atrajo la lluvia en CDMX.

Recordando lo sucedido hace más de un año en 2023, cuando la cantante tuvo que aplazar sus conciertos en el Foro Sol debido a la lluvia torrencial que con granizo y todo demostró que la fanaticada mexicana sabe aguantar con tal de ver a sus artistas más queridos.

Ahora incluso sorprendió a todos con la aparición de la reggaetonera procedente de Puerto Rico, demostrando que el género no importa sino la misma armonía de la música, la que hace que los artistas sean lo que son, pues repartieron una plática sobre el aprendizaje, alegrando a los fanáticos de las cantantes.

Mientras que después de la Velada del Año 4, pudimos volver a ver a Young Miko, quien es una de las voces femeninas con mayor crecimiento en los últimos años en un género tan popular como lo es el reggaeton, dejando con ganas de una colaboración entre las dos cantantes.