Billie Eilish confiesa que se siente culpable por salir con el exnovio de su amiga en su nuevo álbum “Hit Me Hard and Soft”

Billie Eilish ha mostrado una nueva y más madura faceta luego de lanzar su nuevo disco Hit Me Hard And Soft, pues luego de que fuera lanzado el pasado viernes 17 de mayo, álbum que sigue conquistando éxitos como el número uno en las plataformas finales alrededor del mundo.

Pues hay una canción que sorprendió los fans con una declaración que la verdad nadie esperaba, por lo que al escuchar, su canción toma más sentido, pues es una de las relaciones que menos duró en la vida de la cantante, pues solo salieron durante 10 meses y le llevaba 10 años de edad.

Billie Eilish: ¿Cuál es el significado de "Blue"? la canción más triste de su nuevo álbum "Hit Me Hard and Soft"

Billie Eilish rompió un increíble record a horas del lanzamiento de su nuevo álbum "Hit Me Hard and Soft"

¿Qué dijo Billie Eilish?

Fue en la canción lanzada en su nuevo álbum de “Hit Me Hard and Soft”, titulada “Wildflower” donde habla sobre la culpa que sintió, pues Jesse Rutherford fue pareja de su ex amiga Devon Lee Carlson, quien también salió con el integrante de la banda The Neighbourhood.

“Y ustedes terminaron… Ella estaba llorando en mi hombro, lo único que hice fue abrazarla(…) Dices que nadie te conoce tan bien como yo, pero cada vez que me tocas, me pregunto cómo es que ella se sintió”, dice Billie Eilish.

Billie y Jesse Rutherford salieron durante casi 10 meses/Créditos: Especial

En una canción que toca temas que no hubieras visto venir, pues justamente todo el tema central de “Happier than Ever” habla sobre la superación y ruptura de una ex pareja. Nunca ha aceptado de quién habla ese álbum, pero todos hablan de que podría ser Jesse Rutherford.

Sin embargo, no es el único tema que toca un tema fuerte, pues, Skinny, habla sobre la fragilidad. Pues en este álbum Billie Eilish sigue dando de qué hablar con su yo de 17 años muy presente, pues hay que recordar que tras la publicación de “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

su etapa más difrente fue en "Happier than Ever"/Créditos: @billieeilish

Ya que la canción menciona una de las frases más fuertes de Billie Eilish, pues la prensa siempre ha criticado a Billie Eilish, por su físico, puesto que la tachaban de pasada de peso, lo que hizo que la cantante ocultará su cuerpo con ropa ancha y oscura, generando una incomodidad en una chica de 17 años, ahora 22.