Ranma 1/2: lanzan el primer tráiler del remake de este icónico anime, ¿de qué tratará?

El famoso manga y anime "Ranma ½" es el favorito de muchos y ahora, este clásico regresa con una nueva versión gracias a MAPPA, el reconocido estudio de animación. El primer avance del remake de "Ranma ½" ya fue lanzado y causó un gran revuelo entre los fans. La fecha de estreno es el 5 de octubre de 2024. En el trailer se ve un poco de cómo es que Ranma contrae la maldición y también los problemas que eso le traerá. Además, una pequeña presentación de los personajes principales y los secundarios más importantes; también un poco de la habilidad marcial del protagonista.

Revelan el tráiler del remake de Ranma 1/2

"Ranma ½" es una creación de Rumiko Takahashi, una de las mangakas más influyentes y prolíficas de Japón. La serie original se publicó en la revista Shukan Shonen Sunday de Shogakukan entre 1987 y 1996, y fue recopilada en 38 volúmenes. La historia sigue a Ranma Saotome, un joven experto en artes marciales que, tras caer en un estanque maldito durante un entrenamiento en China, se transforma en mujer al contacto con agua fría y regresa a su forma masculina con agua caliente.

¿Dónde se podrá ver el remake de “Ranma ½”?

La trama de "Ranma ½" es conocida por su mezcla única de comedia, acción y romance. Ranma debe lidiar no solo con su peculiar maldición, sino también con su compromiso de matrimonio con Akane Tendo, una joven con la que sus padres acordaron casarlo. Juntos, enfrentan múltiples desafíos, desde otros personajes malditos hasta rivales en el amor y la lucha. La historia está llena de giros inesperados, humor y escenas de combate memorables. Esta nueva producción aún no está anunciada en ninguna plataforma en México, pero lo más seguro es que llegue primero a alguna especializada, como Crunchyroll.

El estudio MAPPA, conocido por su trabajo en animes como "Attack on Titan" y "Jujutsu Kaisen", está a cargo del remake. Esto asegura que la calidad de la animación será de primer nivel. El avance revelado ha mostrado un impresionante nivel de detalle y fidelidad a los diseños de personajes originales, lo que ha emocionado a muchos..

¿Dónde ver “Ranma ½”?

Desafortunadamente para los fans, el anime no está en los servicios de streaming más conocidos, pero los episodios se pueden ver gratis en YouTube. La serie que muchos vieron de pequeños se emitió desde 1989 hasta 1992, con un total de 161 episodios. Además, se produjeron 13 OVAs y tres películas entre 1993 y 2008. El anime de "Ranma ½" no tiene un final definitivo, ya que no adaptó completamente el manga original, que consta de 38 volúmenes.