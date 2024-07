Maluma niega pelea con aficionados argentinos en la final de la Copa América: "No crean todo lo que ven"

El caos del pasado fin de semana en la final de la Copa América 2024 opacó el triunfo de la selección de Argentina. Aunque la tensión no sólo se vivió afuera del estadio Hard Rock de Miami, Florida, con las decenas de aficionados que forzaron su entrada sin haber comprado un boleto, pues en el interior continuó la trifulca a la que se sumó el cantante Maluma por una acalorada discusión con aficionados argentinos.

Maluma niega pleito en la Copa América

El intérprete de “Felices los 4” compartió una serie de videos en sus historias de Instagram donde responde a las críticas que ha recibido por su supuesta pelea con aficionados argentinos durante la final de la Copa América. El cantante admitió que se encendieron los ánimos, aunque puntualizó en que sólo trataba de animar a los presentes para apoyar a su selección ante la tensión que se vivía afuera.

Maluma niega pelea con aficionados argentinos en la final de la Copa América. Foto: IG @maluma

“Quería pasar por mis redes sociales a saludaros y hablar un poco de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina (…) Vi que había unos rumores que estaba alegando, eso es mier**, no crean todo lo que ven en redes sociales, yo no estaba peleando absolutamente con nadie. Yo me paré ahí, incluso, a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos nosotros porque el partido estaba muy tenso, muy difícil”, dijo.

Maluma es captado peleando con aficionados

El pasado domingo cientos de fanáticos intentaron burlar la seguridad del Estadio Hard Rock para ingresar sin tener un boleto, como resultado decenas de personas resultaron lesionadas y el encuentro entre Colombia y Argentina se pospuso más de una hora provocando molestia entre los aficionados que ya esperaban en las gradas. El desorden afuera de las instalaciones avivaron los ánimos entre algunos aficionados que comenzaron a discutir, entre ellos el cantante de reguetón.

El cantante colombiano fue captado en una acalorada discusión con hinchas argentinos. Foto: IG @maluma

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a Maluma enfurecido al borde de la ventana del palco mientras grita a un grupo de aficionados argentinos que estaban sentados cerca. Mientras uno de sus amigos intenta sostenerlo para evitar que caiga, los hinchas albicelestes no dudan en responderle al cantante incrementando su molestia.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos apoyaron a “Papi Juancho” asegurando que se defendía de los ataques, otros usuarios reprobaron la reacción del cantante: “Más respeto por el campeón, Maluma”, “Muy de chito pelear con Maluma”, “Y que agradezca que los nuestros eran unos checos en un palco”, “Se la pasó porreando” y “No viene más a cantar a Argentina”.