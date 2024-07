Niño argentino enfurece con Shakira por la calidad de su show en la Copa América: "Qué ganas de sufrir"

Después de la presentación de Shakira en el medio tiempo de la Copa América se desataron una serie de críticas hacia la cantante por varias razones; una por haber hecho playback y otra por supuestamente haber reciclado los audios de su espectáculo en el Times Square y en el Super Bowl. Usuarios en redes sociales se fueron contra la cantante pero no solo ellos, también los hinchas que se encontraban en el estadio y al parecer no les agradó tanto o al menos no, a un mini aficionado.

El pasado domingo se llevó a cabo la final de Copa América, la cual se disputó entre Argentina y Colombia. El estadio Hard Rock de Miami, Florida en Estados Unidos, lugar al que acudieron aficionados de ambas nacionalidades para apoyar a su equipo. El recinto estuvo repleto de personas de todas las edades, quienes tuvieron su propia opinión del mini concierto. Pero hubo un pequeño que no se guardó nada y estalló contra la colombiana por el tipo de show que ofreció.

El niño fue entrevistado al terminar el partido y fue muy sincero con la presentación de Shakira | Foto: X @AlertasMundial

Niño argentino enfurece contra Shakira por la calidad de su show en la Copa América

Un pequeño, quien al parecer es de nacionalidad argentina debido a que lleva la bandera sobre su espalda, fue entrevistado por el canal argentino C5N al terminar el partido y confesó que el show de medio tiempo de Shakira simplemente le había parecido un sufrimiento, pues en media hora que duró el espectáculo no lo pudo emocionar con su música.

"Qué ganas de sufrir, esta Shakira, 30 minutos para hacer ese concierto de mierda, encima en ingles", señaló el pequeño.

El niño se mostró muy sincero al dar su reseña sobre el show de la intérprete y además de que fue más largo de lo que se debía, lo que más le molestó fue que cantó en inglés por lo que no dudó en expresar su pensar sobre el momento que presenció a su corta edad.

"Dijo lo que muchos pensamos", apoyan a niño viral que criticó a Shakira

En redes sociales no hicieron más que apoyarlo, pues aseguraron que el niño tuvo toda la razón y fue muy claro al expresar su enfado contra la artista. Algunos internautas señalaron que Shakira ha ofrecido los mismos shows con las mismas coreografías y las mismas canciones en sus últimas presentaciones, algo que ya no es del agrado de los espectadores.

Pero lo que resultó aún más molesto para ellos fue que en un evento deportivo de esa naturaleza, hiciera playback cuando tenía todas las posibilidades de cantar en vivo, especialmente porque al ser de nacionalidad colombiana, representaba a miles de aficionados que se encontraban en el lugar y no solo a ellos, también al equipo que llegó a la final.