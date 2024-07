Lizbeth Rodríguez le responde a Toñita tras lesión en Survivor México: “ella jamás se preparaba”

Luego de varias semanas y de muchas declaraciones de Toñita sobre lo que le ocurrió durante su estadía en el reality show “Survivor México” y la lesión que le provocó su salida de la competencia, misma que según la exacadémica, fueron causadas por su compañera de juego Lizbeth Rodríguez.

Y es que, en varias ocasiones, la también conocida como “La negra de oro” ha dicho ante las cámaras y micrófonos que la polémica youtuber la lesionó con “alevosía”, sin embargo, Rodríguez apenas dio su declaración y reaccionó a lo que Toñita dijo al respecto.

Este es el momento exacto en el que Lizbeth jala la pierna de la jarocha.

Foto: TV Azteca

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez sobre la lesión de Toñita?

Rodríguez insistió en que durante su participación en “Survivor México" siempre actuó de manera profesional y jamás con la intención de causar daño a sus compañeros. En este sentido, mencionó: "Yo jamás hubiera hecho eso con alevosía y ventaja. Qué horror. Qué horrible querer lastimar a la gente. Yo no soy así. Creo que todo en la vida se te regresa, lo bueno y lo malo". Con estas palabras, Lizbeth dejó claro su rechazo a las acusaciones de Toñita, describiéndolas como infundadas y malintencionadas.

Además, Rodríguez sugirió que la lesión de Toñita pudo haber sido consecuencia de su falta de preparación física para las exigencias del reality show. "Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que no te dedicas a eso, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó", señaló la influencer.

Finalmente, Rodríguez negó enfáticamente las acusaciones, afirmando que jamás tendría la intención de lastimar a alguien de manera premeditada, además asegura que las declaraciones de la nacida en Tantoyuca le parecen muy serio y doloroso que hagan ese tipo de acusaciones.

"No la he querido ver. Siento que me voy a sentir mal porque ella y yo sabemos que eso no es verdad. Imagínate, somos artistas, a esto nos dedicamos. Es una persona que conozco en mi vida real, ¿cómo vas a querer perjudicar a alguien? Me parece muy doloroso. Me parece muy serio, una acusación de esa magnitud", comentó Lizbeth.

Lizbeth Rodríguez no está dispuesta a perdonar a Toñita

Más allá de la defensa de su actuación en "Survivor México", Lizbeth Rodríguez dejó clara su postura sobre su relación actual con Toñita. En sus palabras, la youtuber manifestó su desagrado y decepción ante la actitud de su excompañera de reality: "Yo si la veo, no la voy a saludar, la verdad, no me gusta. Yo sé que es su manera de que hablen de ella. Es su manera de darse a conocer, pero yo creo que no necesitas llevarte entre las patas a alguien, ni difamarlo de esa manera para perjudicarme. Me parece poco profesional. Me parece poco ético. Me parece una mala amiga. Me parece una mala persona en este momento. Todo cae por su propio peso", dijo Lizbeth Rodríguez

Lizbeth no piensa perdonar a Toñita.

Foto: IG @tonitamusic1

La respuesta de Lizbeth Rodríguez a las acusaciones de Toñita ha sido contundente y clara. La influencer defiende su actuación en "Survivor México", negando cualquier intención de causar daño y sugiriendo que la falta de preparación de Toñita pudo haber sido un factor determinante en su lesión. Asimismo, Rodríguez ha dejado claro su descontento con la actitud de su excompañera, lamentando la manera en que algunas personas buscan atención a costa de otros.