Emiliano Aguilar no quiere nada con Pepe Aguilar, se rehúsa a hacer un dueto con su padre y sus hermanos Leonardo y Ángela Aguilar

Ahora que Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar incursiona en la música ha sido cuestionado en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de en el futuro llevar a cabo alguna colaboración con su famoso padre o con alguno de sus hermanos Ángela Aguilar o Leonardo Aguilar quienes también desarrollan una carrera artística.

Pero Emiliano Aguilar ha sido muy puntual en dejar claro a los medios de comunicación y a sus seguidores que no desea llevar a cabo ninguna canción con su papá o con sus hermanos, las razones son muy simples, puesto que segura cuyos proyectos musicales son demasiado distintos, pues sus familiares y desenvuelven en la música mexicana mientras que él está probando suerte en el rap y hip hop.

En redes sociales se volvió popular un video en donde Emiliano Aguilar revela que no quiere cantar un tema con su padre Pepe Aguilar ni con sus hermanos Leonardo Aguilar y Ángel Aguilar, mientras que con su madre Carmen Treviño, quien es una estrella retirada de su profesión si le gustaría.

“Yo siento como que mis hermanos y mi papá ya traen su trip, su concierto hecho, su música echa y yo me esto abriendo como por un lado completamente diferente porque el rap no es lo mismo que el regional mexicano”, destacó el cantante sobre por qué no desea mezclar su talento al de su familia.