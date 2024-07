Niurka Marcos asegura que Irina Baeva intentó renunciar a "Aventurera": "El ambiente está muy tóxico"

Las críticas a la obra “Aventurera” continúan pese a los cambios que realizó Juan Osorio, pues el público no ha cambiado de opinión sobre el desempeño de Irina Baeva sobre el escenario. Al respecto, Niurka Marcos reveló que la actriz rusa habría intentado renunciar al proyecto en dos ocasiones, pero debido a la negativa de otras artistas de realizar el papel de Elena Tejero el productor la convencería de continuar como protagonista.

Niurka Marcos revela que Irina Baeva intentó renunciar a “Aventurera”

La vedette cubana cuestionó la decisión de Juan Osorio de respaldar a Irina Baeva como “Aventurera” pese a las severas críticas que ha recibido de público por su forma de bailar, pues aseguró que son los fans quienes tendrán la última palabra y hasta el momento se niegan a aceptar a la actriz rusa que ya intentó dejar el proyecto en más de una ocasión.

Niurka Marcos asegura que Irina Baeva intentó renunciar a "Aventurera". Foto: IG @niurka.oficial

“Todos sabemos que Irina trató de cancelarle o trató de renunciarle dos veces, entonces él tratando de tomarle la palabra a Irina trató de buscar a otros prospectos, pero nadie quiso (…) El ambiente está muy tóxico, nadie quiere participar. No le quedó de otra que convencer a Irina para que se quedara, obviamente apoyarla, endulzarle el oído, que toda la producción la apapachara”, reveló Niurka en entrevista para “De primera mano”.

La llamada “Mujer escándalo” se dijo preocupada por Irina Baeva, pues aseguró que el escándalo con “Aventurera” podría afectar de manera consideraba su carrera y alejarla permanente de los reflectores como ha sucedido en el pasado con otras famosas.

Irina Baeva aceptaría estar en "Aventurera" por petición de Juan Osorio al no encontrar otra actriz que tome su lugar. Foto: IG @irinabaeva

¿Juan Osorio rechazó a Karenka?

Aunque más de una actriz se ha mostrado interesada en tomar el lugar de Irina Baeva en la obra, fue la bailarina cubana Karenka la que no dudó en presentarse ante Juan Osorio para pedir que le haga casting y se dijo dispuesta a alternar con la actriz rusa. Sin embargo, Niurka Marcos reveló que el productor la rechazó al no considerarla adecuada para el papel.

La actriz cubana se mostró feliz de protagonizar el musical: “Yo no vine aquí a quitarle el lugar a nadie y si levanté la voz es porque él (Juan Osorio) dijo que estaba buscando una Aventurera porque yo me enteré en un reality, pero no vine aquí a quitarle el lugar a nadie. Yo estoy aquí para conocer a Juan, porque no lo conozco en persona”.