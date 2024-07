Fin de Semana Otaku: 5 animes de detectives que te tendrán pegado a la pantalla

Llega el sábado y con ello la recomendación de anime para ver este fin de semana. Las 5 series de anime que te presentaremos a continuación contienen situaciones de suspenso que no podrás dejar de ver hasta comprender el misterio que las envuelve.

Si te encanta resolver enigmas, este top de anime te atrapará con sus historias que van desde el thriller psicológico y el suspenso hasta la trama sobrenatural.

Sigue leyendo:

Fin de Semana Otaku: 6 animes breves para disfrutar en pocos días

Fin de Semana Otaku: 5 animes que son excelentes para maratonear en casa

1. Death Note

Es un anime sobrenatural tipo thriller donde un ejemplar estudiante se apodera de una libreta con la capacidad de matar a cualquiera cuyo nombre sea anotado en sus hojas. Los eventos siguientes desconciertan a otro particular personaje que no descansará hasta dar con el responsable de los múltiples asesinatos que ocurren sin razón aparente. No hay mejor representación de la locura, la obsesión y la lucha de egos que la que se desencadena en esta serie, te garantizo que la amarás. Puedes disfrutarla en Netflix y Crunchyroll.

2. Psycho Pass

Es una serie tipo thriller ambientada en un futuro distópico, donde todas las personas son sometidas a un escaneo que determina la posibilidad de cometer un crimen. Aquellos que no pasan la prueba por su elevado coeficiente, terminan en manos del equipo de seguridad especializado donde son condenados. Te sentirás atrapado en este "mundo perfecto y controlado" donde las situaciones dan giros sorprendentes y las decisiones son determinantes para la vida y la muerte. Puedes verla en Crunchyroll y Amazon Prime.

3.Monster

Es un anime de horror psicológico donde recorrerás el oscuro camino de un médico, quien lucha contra su ética y su moral para detener a un asesino psicópata que es también su paciente. La culpa, la manipulación y la frialdad con la que van ocurriendo los hechos te dejarán pasmado desde el primer capítulo, no podrás dejar de verlo. Puedes disfrutar este clásico en Netflix.

4. B The Beggining

Es una serie de suspenso donde un largo historial de crímenes son cometidos por un asesino que esconde un poderoso secreto, es cuando se intensifican las muertes que el legendario investigador retirado decide regresar para poner fin al caos, pero una poderosa organización criminal se interpone en su objetivo. Tiene un excelente desarrollo de personajes y una historia asombrosa que te fascinará, no dejará cabos sueltos. Puedes verla en Netflix.

5. Paranoia Agent

Es un thriller oscuro donde comienzan a ocurrir misteriosas muertes provocadas por un chico con un bate que luego de cumplir su sangriento cometido desaparece sin dejar rastro; perderás la cabeza mientras acompañas a los detectives que intentan resolver los enigmas que van apareciendo. Es una inquietante historia donde te sentirás atrapado en un laberinto lleno de grotescas historias que muestran lo peor de una sociedad corrompida. La odias o la amas, pero sin duda te dejará huella. No la recomiendo para menores. Puedes verla en Crunchyroll y Amazon Prime.