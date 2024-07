Fin de Semana Otaku: 6 animes breves para disfrutar en pocos días

Como cada sábado, aquí llega la recomendación de anime para ver este fin de semana. Estas 6 series de anime son muy breves, pero no por ello dejan de ser sumamente interesantes.

El top de anime que te diremos a continuación contiene grandes historias que son contadas en pocos capítulos. Los géneros van desde el thriller psicológico hasta el romance dramático.

1. Erased

Es un anime tipo thriller donde podrás seguir al protagonista, quien tiene la habilidad de retroceder en el tiempo para evitar tragedias y resolver los misterios de su pasado. Te aseguro que no podrás dejar de verlo y lo terminarás el mismo día que empieces. Tiene solamente 13 episodios que podrás disfrutar en Crunchyroll.

2. Anohana: The Flower We Saw That Day

Es una serie de drama y romance donde conocerás la trágica historia de un grupo de amigos que se separa luego de la muerte de uno de ellos; años después, un evento sobrenatural los obliga a reunirse de nuevo obligándolos a enfrentar la culpa sobre lo que pasó ese día. Las lágrimas están garantizadas en estos 11 episodios que podrás ver en Crunchyroll y Amazon Prime.

3. Violet Evergarden

Es un anime de drama donde una mujer exsoldado busca el sentido de la vida luego de terminar la guerra, incapaz de poder sentir intenta comprender las emociones humanas al convertirse en escritora de cartas. Con una animación superior y un relato reflexivo que te dejarán impactado, no hay duda que quedarás conmovido durante este recorrido por el crecimiento personal. Sus 13 episodios podrás verlos en Netflix.

4. Parasyte

Es un anime de acción tipo thriller donde una especie de parásitos empieza a comerse a los seres humanos buscando su supervivencia en la Tierra. Los brutales asesinatos y la intrigante conexión que se comienza a establecer entre humanos y parásitos, te mantendrán pegado a la pantalla. Disfruta esta historia con sus 24 episodios en Crunchyroll, Amazon Prime y Netflix.

5. Shigatsu Wa kimi no Uso

Es una serie de drama romántico que no solo te conmoverá hasta el llanto sino que podrás acompañar al protagonista en su recorrido por aprender a superar la pérdida de un ser amado. Te dejará huella y amarás las melodías que envuelven esta hermosa historia. Sus 22 episodios los puedes encontrar en Crunchyroll.

6. Devilman Crybaby

Es una serie de terror donde podrás explorar los conflictos que se generan entre los humanos y los demonios que andan deambulando en la Tierra, desatando el caos. Esta perturbadora historia, intrigante y llena de giros inesperados podrás comértela en tan sólo 10 episodios, en Netflix.