Scarlett Johansson se desmaya al escuchar un chiste sobre su cuerpo: "no recuerdo ese segmento"

En el mundo del espectáculo, las artistas a menudo enfrentan críticas sobre su físico y apariencia, un reflejo de las ideas machistas que cosfican a las mujeres con base en su cuerpo. Y aunque todas las famosas se encuentran expuestas a ello, Scarlett Johansson ha pasado años siendo la comidilla de miles de hombres alrededor del mundo, si bien había enfrentado estos comentarios con una actitud inspiradora, hubo uno que incluso la llevó al borde del desmayo.

Sigue leyendo:

Danna Paola se roba la alfombra de los Premios MIAW con un espectacular vestido de látex que le costó 100 mil pesos

Se anula el juicio en contra de Alec Baldwin por homicidio involuntario en "Rust"; defensa alega que se ocultaron prueba

Scarlett Johansson y la crítica sobre su cuerpo que la hizo desfallecer

Recientemente, la actriz reveló en una entrevista para el programa conducido por Kelly Clarkson, que se desmayó al ver una foto suya durante el segmento anual de intercambio de chistes de su esposo, Colin Jost, en "Saturday Night Live" (SNL). Esta dinámica parece ser una tradición en el programa, donde Jost y su co-anfitrión Michael Che escriben "chistes" ofensivos para que el otro los diga en vivo.

La experiencia de Scarlett Johansson en el ámbito del espectáculo ilustra las dificultades que enfrentan las artistas debido a las críticas sobre su apariencia y las presiones de la cultura de la comedia.

Fotografía: Instagram/@scarlettjohanssonworld

En esa ocasión, Jost hizo una broma sobre una nueva función de asistente de voz de ChatGPT inspirada en el personaje de Johansson en "Her", comentando: "nunca me molesté en ver la película, porque sin ese cuerpo, ¿cuál es el punto de escuchar?" Este tipo de humor, aunque común en programas de "comedia", puede tener efectos personales significativos, pues la actriz comentó que "tan pronto como mostraron mi foto, me desmayé completamente".

Scarlett expresó su descontento con estos segmentos, diciendo: "es brutal, siento que cada año empeora. Necesitamos entrar en protección de testigos esa noche. Estoy absolutamente aterrorizada de que nos vayan a atacar". Y es que la actriz ha sido blanco de varias bromas, incluida una donde Jost, obligado por Che, la comparó con Coretta Scott King, un ícono de los derechos civiles, lo que desató controversia.

Estas experiencias han marcado su trayectoria y han influido en cómo maneja las críticas públicas y profesionales.

Fotografía: Instagram/@scarlettjohanssonworld

La vida después de las críticas

Además del impacto emocional, la actriz también habló sobre el estrés de ver a su esposo en SNL, pues durante la entrevista con Clarkson, explicó que siente una "ligera pero constante ansiedad" al ver el programa, temiendo que algo salga mal debido a la naturaleza en vivo del espectáculo. Esta ansiedad se agrava por su conexión emocional con Jost, lo que hace que cada episodio sea una experiencia tensa.

Aunque se esfuerza por manejar estas situaciones con gracia, las bromas y comentarios pueden tener un impacto profundo, tanto personal como profesional.

Fotografía: Instagram/@scarlettjohanssonworld

La actriz también compartió que, a pesar de esta ansiedad, valora su relación con Jost y el equilibrio que han encontrado en sus vidas personales y profesionales. Casados desde 2020, la pareja tiene un hijo, Cosmo, y Johansson tiene una hija, Rose Dorothy, de su matrimonio anterior con Romain Dauriac.