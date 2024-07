Manelyk regresa al tianguis a comprar un producto de belleza de sólo 25 pesos que usaba en la secundaria

La guapa influencer también compra en los tianguis IG @manelyk_oficial

Hablar de Manelyk González es recordar su paso por el reality show Acapulco Shore, en donde se hizo famosa, desde entonces se sabe que la bella mujer de cabello negro, gustaba de comprar, comer y rodearse de cosas finas y de marcas lujosas, por lo que la confesión que hizo recientemente en sus redes sociales dejó con la boca abierta a más de uno.

Y es que, “la pajarita” como también se le conoce a Mane, dejó ver que, aunque si le siguen gustando los lujos, regresó a su pasado y compró cosméticos de baja gama y de un costo muy accesible. Lo más sorprendente para sus seguidores es saber que su ídola también va a comprar al tianguis.

Mane confesó que ama este producto que compra en los tianguis.

Foto: IG @manelyk_oficial

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Manelyk González, conocida cariñosamente como Mane, sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo secreto de belleza: el uso de una máscara de pestañas de tan solo 25 pesos, adquirida en un tianguis. La reconocida figura del espectáculo demostró que la calidad no siempre está ligada al precio, prefiriendo un producto accesible que ha sido parte de su rutina desde tiempos atrás.

Mane, famosa por su participación en diversos reality shows, rompió con la idea de que solo los productos costosos pueden ofrecer resultados óptimos. Mane confesó que la máscara de pestañas la adquirió en un tianguis o mercado sobre ruedas, esto le trajo muchos recuerdos, pues, contó que es el mismo producto que usaba cuando asistía a la secundaria.

Mostró el producto que compró.

Foto: Tiktok @manelyk_oficial

Mientras decía lo anterior, Mane maquillaba con especial atención sus pestañas, al ver el resultado final, la famosa participante de realities shows como “La Casa de los Famosos”, “Acapulco Shore”, “Los 50”, “Resistiré”, entre otros más, aseguró que había quedado encantada con el resultado pero sobre todo con el precio. ante esto sus seguidoras aseguran que las máscaras de pestañas que venden en los mercaditos son de mucha mejor calidad que los de marcas reconocidas.

“La mega da, y me costó 25, o sea, para 25 pesos, excelente, pero excelente servicio”, dijo la guapa mujer.

Así anunció que había comprado en un tianguis.

Foto: Tiktok @manelyk_oficial

Manelyk ganó popularidad en el controvertido programa Acapulco Shore, donde su vida privada fue ampliamente expuesta. A pesar de este inicio, Manelyk ha evolucionado y distanciado su imagen del reality show, mostrándose como una persona más madura en diversas entrevistas. Aunque ha alcanzado el éxito, nunca ha renegado de sus raíces de clase media, hablando abiertamente en entrevistas sobre su origen familiar y su determinación por alcanzar el estatus económico que sus compañeros de escuela disfrutaban naturalmente.

Incluso en una ocasión, “la pajarita” grabó para sus redes sociales la casa exacta en la que vivió gran parte de su infancia y adolescencia, pues regresó a Coapa, colonia al sur de la CDMX en donde creció, al mostrar el lugar donde vivió desde afuera, la influencer recordó que dentro de aquella casa son varias viviendas por lo que la exitosa mujer cuenta que es un tipo “vecindad”, además con gran nostalgia recuerda que en la parte trasera de aquella calle en donde vivió era su lugar favorito para jugar.

Mane creció en Coapa y una vez mostró la casa en la que vivía.

Foto: Manelyk González

“Yo vivía aquí, mi ventana era esta, ahorita ya le pusieron esa cosita de ahí, pero yo me escapaba porque me brincaba de ahí y pues ya me saltaba para acá, es una casa donde hay muchos departamentos, viene siendo como una vecindad, ¿verdad?...” Contó Manelyk