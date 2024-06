Luis Miguel: el triángulo amoroso que provocó que Eminem lo mencionará en una canción, así suena

Luis Miguel es sin duda uno de los artistas más conocidos a nivel mundial gracias a su gran talento y también a su belleza física lo que lo llevó a conquistar el corazón de mujeres muy atractivas e igualmente reconocidas en la industria musical como la cantante Mariah Carey, a quien muchos consideran uno de los grandes amores de la vida del cantante mexicano.

Fue en el año de 1998 cuando el interprete de "Tengo todo excepto a ti" y la cantante estadounidense comenzaron un romance que acaparó todos los reflectores ya que ambos habían conquistado el mercado internacional e incluso se habló de planes de boda y era una de las parejas consentida de los tabloides.

Mariah Carey si habló sobre Luis Miguel en sus memorias y desmintió haber tenido un romance con Eminem Foto: Instagram luismiguel

Sigue leyendo:

Luis Miguel y Aracely Arámbula: filtran audio de su hijo Daniel cantando, así se escucha

Luis Miguel Tour 2023-2024: la gira más taquillera del mundo

Así se expresó Eminem de Luis Miguel en una de sus canciones: VIDEO

Sin embargo la relación terminó sin dar explicaciones, algunos aseguran que Mariah Carey le habría sido infiel con el cantante Eminem, lo que alimentaría los rumores fue que el rapero que también lideraba las listas de popularidad en esa época y había hecho pública su admiración por la exesposa de Tommy Mottola, aseguró que él y Mariah tenían cercanía pero ella dijo que lo vio y que solo habían hablado como unas cuatro veces que eso no era salir con alguien, lo que molestaría a Eminem y los hizo caer en una guerra de declaraciones.

En 2002, Mariah lanzó el tema "Clown" que dice "Nunca debiste haber insinuado que éramos amantes. Cuando sabes perfectamente que ni siquiera nos tocamos", lo que para muchos fue catalogado como un mensaje para desmentir lo dicho por el autor de "Lose Yourself".

Eminem no olvidó el asunto años más tarde lanzó la canción titulada "Bagpipes from Baghdad" donde vuelve a recordar su pasado con la cantante “Mariah, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tuvimos que romper? Todo lo que pedí fue un vaso de ponche Verás, nunca pedí mucho. No puedo imaginar lo que pasa por tu mente después de la tan desagradable ruptura con ese galán latino Luis Miguel”

Mariah Carey le habría dedicado esta canción a Eminem

Mariah Carey prefirió no volver a hablar de Eminem pero en ese mismo año lanzó uno de sus gran éxitos "Obsessed", donde en el video estaría parodiando al cantante, dejando claro que su versión es que se obsesionó con ella y que la perseguía. Incluso cuando la exnovia de Luis Miguel iba a sacar sus memorias fuentes cercanas a Eminem aseguraron que si tuvieron un romance y que el rapero estaba nervioso por que lo fuera a dejar en ridículo pero ella ni siquiera lo mencionó.