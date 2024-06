Mariana Ochoa le hace un fuerte reclamo en vivo a Gustavo Adolfo Infante, así fue el momento en Sale El Sol: VIDEO

Momentos de tensión fueron los que vivieron los seguidores y conductores del programa matutino "Sale El Sol" después de que la conductora Mariana Ochoa le hiciera un importante reclamo a su compañero, Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes de la transmisión.

Fue en pleno programa en vivo cuando la cantante no se guardó nada para encarar al experto en temas de la farándula. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y ambos demostraron que todo se trató de una broma, aún así el momento se volvió viral en redes sociales.

En la transmisión del viernes 7 de junio los conductores de "Sale El Sol" hicieron un enlace en vivo con su compañera, Mariana Ochoa, quien se encontraba en las calles de la Ciudad de México. Momentos después la cantante pidió hablar con Gustavo Adolfo Infante pues sus seguidores le hicieron llegar varios mensajes.

En este sentido la cantante le preguntó al experto en temas de la farándula si tenía algún asunto personal con ella, pues desde su regreso a "Sale El Sol" le había tocado estar en la calle y no en los foros de televisión. El momento ocurrió en plena transmisión en vivo.

"Me pregunta que por qué no he regresaron al foro y casualmente desde que tú regresaste al foro yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo, me estás castigando?", le dijo la cantante.